Essere in possesso di un buon monitor gaming può fare completamente la differenza in una sessione di gioco, non solo per la qualità delle immagini, ma anche per il modo in cui queste vengono proiettate sullo schermo. Soprattutto se giocate in competitivo, un pannello di qualità può rappresentare la chiave per il successo, donandovi un gameplay estremamente fluido e dinamico. Il prodotto che vi consigliamo oggi rientra in pieno in questa descrizione, ed è protagonista di un’offerta imperdibile su Amazon!

Il Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 da 32″ è infatti attualmente disponibile a soli 439,90€ invece di 579,00€; si tratta di un ribasso del 24%, che vi permetterà di risparmiare quasi 150,00€! Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento in 5 rate mensili da 87,98€ con Cofids, la linea di credito fidata di Amazon!

I monitor della linea Odyssey sono tra i più venduti tra quelli prodotti da Samsung date le loro caratteristiche eccellenti: il pannello IPS in risoluzione Full HD trasmetterà infatti immagini estremamente nitide, con neri ultra-profondi e bianchi estremamente luminosi. Inoltre, l’angolo di visione di ben 178° vi permetterà di immergervi completamente nel titolo a cui state giocando, scorgendo i nemici anche nelle zone più esterne dello schermo in modo da non essere mai colti alla sprovvista.

I vostri gameplay saranno più fluidi che mai grazie alla frequenza di aggiornamento di 165Hz, che eliminerà ogni latenza regalandovi sessioni di gioco fluide e senza alcun rallentamento o calo di frame. Il monitor è anche compatibile con G-Sync e con la tecnologia AMD FreeSync, che miglioreranno ulteriormente la qualità grafica dei videogiochi, per risoluzioni senza precedenti.

Il design ergonomico del Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 lo rende semplicissimo da spostare e regolare; potrete infatti girarlo, ruotarlo e inclinarlo come preferite, in modo da adattarlo perfettamente al vostro set-up e ottenere la visuale migliore da ogni posizione. Una volta collegato potrete entrare immediatamente nell’azione, dato che il pannello dispone di un input lag bassissimo, trasmettendo in un istante le immagini del gameplay.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’offerta, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata al Samsung Monitor Gaming Odyssey G5. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

