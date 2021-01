Motorola Razr 5G a 400€ in meno nel Solo per oggi Mediaworld

Con soli 3 giorni alla conclusione del mese, possiamo dire che non siano mancate le opportunità d’acquisto per il mese di gennaio anche se, ovviamente, non siamo ancora ai livelli che avevano caratterizzato l’ultima parte dello scorso anno. Al di la di ciò, molti store hanno saputo comunque regalarci delle ottime occasioni a prezzi bassi, specie in questa seconda parte del mese che, complici i saldi invernali, ha inondato di sconti le più disparate categorie merceologiche. Il merito, ovviamente, è stato anche di MediaWorld che, con le sue offerte giornaliere ha giocato (e lo sta giocando ancora) un ruolo di primo piano nel panorama delle offerte, proponendosi con prodotti sempre diversi e recenti, proposti a prezzi stracciati!

Situazione non dissimile anche dalla giornata di oggi dove il portale – come sempre fino alla mezzanotte di oggi – si sta proponendo con quelle che sono le sue ultime proposte del mese, con offerte davvero molto appetibili. Un esempio? Il sofisticato smartphone Motorola Razr 5G, venduto con uno sconto pari a 400€, ed acquistabile quindi a 1.199,00€ invece di 1.599,00€. Dal design innovativo e originale, si tratta di uno smartphone che molto probabilmente anticipa le forme che caratterizzeranno i futuri modelli, mentre oggi è una valida alternativa ai più popolari top di gamma.

Con un display pieghevole OLED che, una volta aperto, arriva a 6,2 pollici, il Motorola Razr 5G è il primo smartphone ad aver implementato un display a conchiglia e, ancora oggi, sono pochissimi i modelli di cui vantano questo design. Inoltre, vanta specifiche degne di nota, come il processore Snapdragon 765G, 8GB di RAM e la bellezza di 256GB di spazio di archiviazione. Grazie alle sue forme atipiche, potrete finalmente dotarvi di un dispositivo Android semplice da inserire nella tasca dei pantaloni, ma allo stesso tempo usufruire di un ampio display durante l’utilizzo, e che display! Quest’ultimo, infatti, vi permetterà di controllare le notifiche, effettuare chiamate, scattare selfie, rispondere ai messaggi e molto altro anche stando chiuso, il che renderà l’esperienza d’uso certamente più appagante rispetto ad una soluzione classica.

Stesso discorso vale per il comparto fotografico, che vi permetterà di scattare selfie non con la solita fotocamera frontale, bensì con il sensore principale da 48MP, in modo da ottenere la massima qualità anche durante le autoriprese. Insomma, uno smartphone che strizza l’occhio al futuro e che oggi potete acquistarlo ad un prezzo decisamente più vantaggioso, sebbene ancora alto, ma giustificato.

Ovviamente, questa è solo una delle tante offerte di fine mese di Mediaworld, motivo per cui vi invitiamo caldamente a consultare non solo la nostra solita lista prodotti, dove riportiamo costantemente le migliori offerte, ma anche e soprattutto la pagina dedicata all'iniziativa, così che possiate dare un'occhiata al vasto catalogo.

