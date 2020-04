Mouse e tastiere Logitech nelle offerte Solo per Oggi di MediaWorld

Con il mese di marzo definitivamente archiviato, è arrivato il momento di guardare avanti, e di scoprire insieme quelle che sono le prime proposte per il novello mese di aprile che, speriamo, possa portare a tutti noi un po’ di serenità e, soprattutto, quanto meno le prime avvisaglie di un ritorno alla normalità. Quel che è certo è che, quanto meno per ora, aprile parrebbe confermarsi come un altro mese di grandi sconti, complice l’aumento esponenziale degli acquisti online dovuto allo sforzo collettivo di restare a casa. E così, dopo aver dato un’occhiata a quelle che sono le proposte in sconto di Unieuro, è arrivato il momento di volgere lo sguardo alla proposta Mediaworld che, grazie alle sue offerte “Solo per oggi”, è da ben prima di questa emergenza uno di quegli store che andrebbero sempre tenuti d’occhio, complici gli ottimi sconti proposti sul versante tech.

Il grande protagonista di oggi? Certamentel’ottimo mouse Logitech G502 HERO, venduto a prezzo scontato nella sua versione wireless a soli 107,49€, che potrebbero sembrare molti per un mouse (il cui prezzo originale era di ben 149,99€!), ma che in fin dei conti si giustificano più che degnamente se si considera la qualità assoluta di questo prodotto. Nonostante qualche anno alle spalle, Logitech G502 HERO era e resta, infatti, un mouse ad alte prestazioni, complice l’introduzione, rispetto al modello base (il G502) di un sensore con risoluzione a ben 16.000 DPI, nonché la possibilità di regolare il peso e il bilanciamento grazie a ben 5 pesi inclusi.

Un mouse ottimo dunque, che è però solo una delle numerose proposte di prodotti in sconto Mediaworld, anche oggi riassunte per voi tramite la nostra tipica lista di prodotti consigliati, contenente quelle che sono – a nostro giudizio – alcune delle migliori offerte proposte dallo store di Mediaworld. Al netto di questo, vi invitiamo comunque a tenere sotto controllo la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da poter tenere d’occhio tutte le offerte disponibili tra le promozioni del giorno. Infine, prima di lasciarvi allo shopping di oggi, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte del mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

