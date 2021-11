MSI GF63 Thin con GTX 1650 Max-Q: il tuo prossimo notebook gaming in sconto di 300€!

Da quando è arrivato l’Early Black Friday di Amazon, le offerte hanno preso una piega diversa, aumentando la portata degli sconti come se quelli da noi segnalati fino alla scorsa settimana non fossero già abbastanza vantaggiosi. D’altronde c’era da aspettarselo ma non fino a questo punto, dato che il colosso dell’e-commerce ha deciso già di tagliare di diverse centinaia di euro i prezzi di molteplici notebook da gaming, convertibili e All-in-One, facendo sembrare l’attuale iniziativa un vero e proprio Black Friday.

Come scoprirete voi stessi una volta visitata la pagina ufficiale alla fine dell’articolo, la raccolta di prodotti in offerta vede il dominio di computer portatili e tra questi il MSI GF63 Thin 10SC-054IT è uno di quelli che ne esce meglio, a seguito di un risparmio netto di 300€. Come è facile immaginare, si tratta di un notebook da gaming dal costo originale di 1.249,00€, sceso ora a 949,00€, che è la cifra più bassa mai registrata per questo specifico modello, i cui componenti interni lo rendono un dispositivo valido per giocare in FullHD.

Dando un’occhiata alle specifiche tecniche, scopriamo che il noto produttore informatico ha deciso di dare maggior peso al processore e al monitor, senza comunque tralasciare la parte video, la quale viene gestita da un’ottima Nvidia GTX 1650 Max-Q. Come detto, il meglio lo troviamo nella CPU, dal momento che il MSI GF63 Thin 10SC-054IT implementa il potentissimo Intel Core i7 10750H, un processore adatto tanto a spremere gli FPS in qualsiasi titolo videoludico quanto a terminare operazioni di calcolo multitasking in tempi rapidi.

Lo schermo di MSI GF63 Thin 10SC-054IT è da 15 pollici con la classica risoluzione FullHD, ovvero 1920 x 1080, ma con una frequenza di aggiornamento a 144Hz, il che significa che i giochi e qualsiasi schermata riprodotta a schermo, inclusa la navigazione web, saranno molto più fluidi e godibili rispetto ad una soluzione tradizionale da 60Hz, diventati ormai quasi obsoleti. A portare le prestazioni di questo computer ai vertici della categoria ci pensa poi la RAM DDR4 da 16GB e l’SSD da 512GB in formato M.2 PCIe NVMe, ossia quello che garantisce ad oggi le migliori performance in scrittura e lettura.

Come saprete, un computer non è dotato soltanto di processore, RAM, SSD e scheda video, ma anche di scheda madre, scheda audio e altri componenti fondamentali per il corretto funzionamento del PC. A tal proposito, sarete felici di sapere che MSI GF63 Thin 10SC-054IT non è soltanto potenza bruta, dato che la scheda audio supporta il formato lossless, dandovi modo di riprodurre i file musicali con campionamento a 24KHz e 8bit alla massima qualità, soprattutto se collegate cuffie che supportano questo standard. Da citare poi il software MSI Dragon Center, che vi consentirà di personalizzare alcuni aspetti del notebook e di tenere a bada le prestazioni, aumentandole o diminuendole a seconda delle esigenze. In questo modo, potrete gestire meglio anche l’autonomia.

Vi ricordiamo che i notebook in offerta non si limitano ad un solo prodotto, ed ecco perché suggeriamo di scoprire la proposta completa del portale al seguente indirizzo

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

