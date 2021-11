Nescafé Dolce Gusto: acquista 60€ di capsule ed ottieni uno sconto del 25%!

Se siete amanti del caffè ma non avete ancora provato i prodotti della linea Dolce Gusto di Nescafé, allora non potete rinunciare di acquistare un buon quantitativo di capsule del suddetto marchio ora che il Black Friday ha deciso di coinvolgere anche quella che è una delle bevande più vendute e bevute in assoluto.

Vi informiamo che, in occasione di questo importante evento di fine novembre, sullo store ufficiale Nescafé sono iniziate diverse promozioni, una più interessante dell’altra. Ad ogni modo, abbiamo scelto di soffermarci su quella che vi permetterà di risparmiare il 25% a fronte di una spesa di almeno 60€ relativa alle capsule Dolce Gusto in formato x16, ossia confezioni contenenti ognuna 16 capsule. Un risparmio che fa sì che questa sia un’ottima opportunità per fare scorta di capsule di uno dei migliori produttori di caffè al livello mondiale ma, come detto, è anche un’ottima occasione per provare nuovi gusti, risparmiando un quarto del prezzo originale.

Lo sconto del 25% non si attiverà in automatico, ma dovrete inserire il voucher “BLACKWEEK25X“, il quale, vi ricordiamo, sarà compatibile solo a fronte di una spesa minima di 60€ e solo se aggiungerete a carrello capsule in formato x16. Inoltre, potrà essere usato non oltre il 28 novembre, quando poi acquistare un numero elevato di scorte diventa molto più pesante per il portafoglio. Per quanto riguarda la selezione prodotti, avrete l’imbarazzo della scelta e ci saranno sicuramente gusti che non avete mai provato finora. Ad ogni modo, se il vostro palato preferisce un gusto in particolare, nulla vi obbliga ad acquistare tante confezioni dello stesso prodotto.

Vi ricordiamo che acquistare capsule della linea Dolce Gusto di Nescafé significa acquistare prodotti che godono di processi di trasformazione all’avanguardia, i cui accorgimenti iniziano fin dalla raccolta dei chicchi, i quali provengono soltanto dai migliori rivenditori. Insomma, si tratta di una ghiotta occasione per acquistare molteplici capsule e fare scorta per i prossimi mesi. Ciò detto, vista la portata dell’offerta, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare anche tutte le altre proposte attive sul sito Nescafé.

