Se state pensando di acquistare una macchina da caffè efficiente e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo come regalo per le festività, ideale per preparare la vostra bevanda preferita in poco tempo durante il break quotidiano, vi consigliamo di dare uno sguardo al modello Nespresso Vertuo Pop disponibile su Amazon a un prezzo folle! Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di soli 69,00€ invece di 99,99€.

Questa macchina da caffè in capsule è un’ottimo regalo di Natale per gli amanti del caffè ed è contraddistinta da un design elegante e minimale, perfetto per qualsiasi tipo di cucina e molto intuitiva da utilizzare. Per questo, dato che stiamo parlando di un dispositivo tanto interessante e disponibile a un prezzo super vantaggioso, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto il prima possibile!

Il modello in questione appartiene alla Nespresso Vertuo Line: una gamma completa di capsule di caffè e una meravigliosa tazza del brand! Questo prodotto utilizza un nuovo sistema di erogazione basato sulla tecnologia Centrifusion che, grazie alla lettura del codice a barre sulla capsula, imposta automaticamente i parametri di estrazione per ogni miscela (come temperatura, quantità in tazza e velocità di rotazione della capsula) ed eroga la bevanda con infusione e forza centrifuga, il tutto semplicemente premendo un pulsante!

Con un solo tasto, inoltre, potrete realizzare 4 formati differenti, ciascuno con una ricca e morbida crema: Espresso (40ml), Double Espresso (80ml), Gran Lungo (150ml), Mug (230ml). Non meno importante, la Eco Mode che permette alla macchina di spegnersi automaticamente dopo appena 2 minuti di inattività, senza sprecare elettricità. In più, avrete in omaggio un buono da 20€ spendibile sull’acquisto di prodotti Nespresso.

