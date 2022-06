Se state cercando uno smartwatch o uno smartphone nuovo a un prezzo davvero conveniente, vi consigliamo di non lasciarvi scappare l’offerta in corso da Mediaworld. Fino al 30 Giugno, infatti, potrete sfruttare la promozione No IVA per ottenere lo scorporo dell’IVA pari ad uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita, anche a tasso zero. Il costo dei prodotti che vedete sullo store è già doppiamente scontato, per cui non dovrete fare altro che mettere tutto nel carrello!

Avrete la possibilità di portare a casa numerosi articoli, a partire dagli Apple Watch fino ai nuovi smartphone Samsung. Dunque, trattandosi di un’occasione davvero imperdibile, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che la promozione in corso termini!

Come vi abbiamo già detto, le proposte aderenti sono davvero numerose e tutte super interessanti, ma se state cercando uno smartwatch dall’ottimo rapporto qualità/prezzo vi consigliamo di dare uno sguardo all’Apple Watch SE GPS da 40mm, in alluminio oro. Il modello è disponibile al costo di soli 253,25€ invece di 309,99€ ed è dotato del delicato e comodissimo cinturino Sport robusto, sorprendentemente morbido e con un’innovativa chiusura pin-and-tuck.

Cosa vi assicura l’Apple Watch Se GPS? Collegandolo al vostro iPhone via Bluetooth o Wi‑Fi potrete inviare e ricevere messaggi, rispondere alle telefonate e ricevere notifiche nel massimo della velocità, dando un rapido sguardo all’ottimo display Retina di cui è provvisto. Inoltre, il GPS di cui è dotato non solo funziona anche se non avete con voi l’iPhone ma durante i vostri allenamenti registra distanze, velocità e percorsi. L’Apple Watch misura ogni giorno quanto vi muovete e vi permette di controllare i progressi compiuti nell’app Fitness disponibile su iPhone, tenendo sotto controllo la vostra attività fisica.

Potrete sfruttare numerose tipologie di training disponibili sullo smartwatch: corsa, camminata, bicicletta, yoga, nuoto e addirittura ballo. Non meno importante, l’app Sonno vi aiuta a creare una routine sana ed equilibrata e vi permette di sapere sapere quanto e come dormite nel corso della notte. Vi ricordiamo che, solo per poco, potrete portarlo a casa a soli 253,25€!

La promozione è attiva su tutti gli smartphone e smartwatch .

. Sono esclusi dalla presente iniziativa: tutti i prodotti che partecipano alle promozioni: “RED FRIDAY” dal 23 al 30 giugno, tutti i prodotti che partecipano alle promozioni online: “SOLO PER OGGI 23 e 24 giugno” e “SOLO PER IL WEEKEND”, i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Mediaworld dedicata.

