Nokia 8.3 5G scontato di quasi 300 euro su Amazon!

Mentre impazzano le offerte giornaliere di Amazon, in cui spicca il recentissimo Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5, torniamo ancora una volta sul portale statunitense per segnalarvi una nuova iniziativa, rivolta soprattutto a tutti coloro che cercano un buon smartphone. Infatti, quest’oggi troverete il Nokia 8.3 5G con uno sconto incredibile, che lo porta al prezzo più basso di sempre mai registrato prima.

Stiamo parlando di uno smartphone che garantisce non solo prestazioni soddisfacenti, ma anche una buona autonomia. Grazie alla promozione di Amazon, l’ammontare da pagare per portarselo a casa passa dai suoi 609,99€ ai 319,90€, grazie ad uno sconto del 48% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di ben 290,09€. Si tratta, dunque, di un’occasione da non lasciarsi sfuggire, considerando anche la possibilità di dilazionare il pagamento attraverso un finanziamento a tasso zero concesso da Amazon.

Per quanto concerne le specifiche tecniche, il Nokia 8.3 5G possiede innanzitutto un display IPS LCD da 6,81 pollici con una risoluzione nativa in FullHD+, vale a dire 1920 x 2400 pixel. Il suo cuore pulsante è il processore Qualcomm Snapdragon 765G, affiancato da 6 GB di memoria RAM e da 64 GB di memoria interna, quest’ultima espandibile con MicroSD fino a 512 GB.

Il Nokia 8.3 5G garantisce buoni scatti, grazie alla sua dotazione di fotocamere che include una quadrupla camera posteriore. Entrando nei dettagli tecnici, il modulo posteriore è composto da un sensore principale da 64 MP, un secondo da 12 MP con ottica grandangolare, un terzo per profondità di campo da 2 MP ed, infine, un quarto da 2 MP per le macro. Sul lato frontale, invece troviamo un camera da 24 MP. Chiude la scheda tecnica una batteria da 4500 mAh.

Insomma, un prodotto eccezionale considerando la sua scheda tecnica e la sua capacità di connettersi alla rete 5G, in espansione sul territorio italiano. Al contempo, non bisogna sottovalutarlo perché questo smartphone viene gestito dal sistema operativo Android One che assicura aggiornamenti costanti nel tempo e vanta alcune delle principali funzionalità di un dispositivo targato Google.

