Noleggia i tuoi film preferiti a partire da 0,99€ con Amazon Prime Video!

Fin dal loro sbarco sulle principali piattaforme, i servizi di streaming come Prime Video si sono rivelate ottime soluzioni di intrattenimento per coloro che amano guardare film, serie tv e documentari, magari attraverso una delle migliori smart tv del momento. I meno attenti, però, forse non sanno che, oltre a beneficiare dei tantissimi contenuti originali e non, Prime Video permette anche di noleggiare i film, a partire da soli 0,99€.

Una possibilità, quella del noleggio, che permette agli appassionati del cinema di guardare le ultime uscite senza il bisogno di andare al cinema, un fattore che, viste le recenti norme relative alla sicurezza da Covid-19, potrebbe invogliare tante persone a decidere di guardare le ultime uscite dal comodo divano di casa, con il vantaggio di rivederle numerose volte, di fronte ad un eventuale acquisto.

I film disponibili nel catalogo della nota piattaforma streaming sono molteplici e ciò vale anche per quelli che possono essere noleggiati. Come detto, Prime Video vi permetterà di noleggiare anche le opere cinematografiche più recenti, nonché quelle che hanno riscosso un grande successo, come la saga di John Wick, noleggiabile a 1,99€ o acquistare gli ultimi due capitoli a 5,99€ l’uno. In entrambi i casi, la qualità garantita sarà elevata e se avete una smart tv di ultima generazione beneficerete della massima risoluzione, al punto che non sentirete la mancanza della sala cinematografica.

Ciò detto, qualora non l’abbiate ancora fatto, vi consigliamo di iscrivervi a Prime Video e vi ricordiamo che il servizio è incluso con l’iscrizione ad Amazon Prime, i cui vantaggi, come saprete, si estendono alla spedizione gratuita su migliaia di prodotti, contenuti in-game esclusivi ogni mese e molto altro. Prima di lasciarvi, non dimenticate di continuare a seguirci, perché anche nei prossimi giorni non mancheranno numerose segnalazioni che vi permetteranno di risparmiare sui vostri acquisti online. Infine, vi suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buona visione!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!