Notebook: le migliori offerte del Prime Day 2020

Per ciò che concerne le proposte relative al mondo notebook, Amazon sta veramente dandosi da fare, proponendoci alcuni prodotti che, già solo per le loro caratteristiche tecniche, andrebbero presi in considerazione! Stiamo infatti parlando di articoli ai vertici del mercato come è il caso dell’ottimo e recente Surface Laptop 3, ultimo notebook nato in seno alla gamma Surface e già distintosi non solo per la sua ottima qualità costruttiva, ma anche per le sue performance che, specie per ciò che concerne la batteria, risultano forse tra le migliori per un notebook da 15 pollici!

Equipaggiato con un ottimo processore Intel Core i5 e schermo touchscreen da 13,5″, Surface Laptop 3 è il notebook perfetto per chi ha esigenze di lavoro in mobilità potendo contare, su tutto, su di un’autonomia di circa 10 ore di lavoro continuato, il che permette ampiamente di concludere la propria giornata lavorativa in giro e senza troppi problemi. Disponibile con diverse configurazioni della CPU e due diversi tagli per lo schermo,è proposto da Amazon con uno sconto pari al 26%, che abbassa il prezzo dagli originali 1.499,00€ a soli 1.099,00€! Un affare per un portatile che può contare su di un design pulito ed elegante, con performance ottime ed un peso di appena 2,4 Kg. La fotocamera con supporto a Windows Hello che garantisce un accesso istantaneo e sicuro al computer e la dotazione porte (che comprende una USB-A, una USB-C, un jack da 3,5mm e una porta Surface Connect) completano il quadro di un davvero ottimo che, in ogni caso, è comunque solo uno di quelli proposti da Amazon per questo suo eccitante Prime Day 2020!

Le migliori offerte del Prime Day sui notebook

