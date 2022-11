Siete alla ricerca di un nuovo notebook che possa diventare un compagno fidato nelle giornate lavoro o studio? Nonostante il Black Friday avrà inizio la prossima settimana, Amazon ha già iniziato a proporre tantissime offerte, tra cui quella che vi presentiamo oggi.

Il notebook MSI Prestige 14Evo è infatti in sconto a 999,00€ invece di 1.499,00€. Si tratta quindi di un ribasso del 33%, che vi farà risparmiare ben 500! Considerando le caratteristiche ottime di questo prodotto, è un’offerta davvero imperdibile, per la quale è disponibile anche l’opzione del pagamento divisibile fino a 12 rate a tasso zero, per una somma di circa 80,00€ al mese.

Foto generiche

Il Prestige 14 Evo di MSI presenta un processore Intel Core i7 di 12a generazione che vi permetterà di lavorare e studiare con tranquillità, assicurandovi la massima velocità e riuscendo a gestire tutte le schede di cui avrete bisogno, oltre a programmi più pesanti come quelli per la grafica o per il montaggio video. Non dovrete nemmeno preoccuparvi di doverlo caricare frequentemente, dato che la batteria è stata ottimizzata per durare a lungo e supporta la ricarica rapida; se siete pendolari potrete quindi affrontare i viaggi da e per l’ufficio senza l’ansia che il laptop vi si scarichi in treno facendovi perdere i progressi fatti.

Con questo notebook scrivere testi ed email e navigare in rete sarà un piacere grazie al touchpad altamente reattivo e liscio al tatto, che non perderà alcun tocco e vi consentirà di passare da un punto all’altro dello schermo rapidamente. Sarete avvantaggiati anche nell’accessibilità: il Prestige 14Evo è compatibile con Windows Hello, che vi permetterà di accedere al laptop senza la password, ma tramite il riconoscimento facciale o l’impronta digitale.

Il laptop ha un look estremamente elegante e raffinato, perfetto da infilare nello zaino: è leggero, sottile e presenta uno schermo in grado di aprirsi di 180°, offrendovi così un’ampia area di visualizzazione. Infine, grazie alle porte di tipo Thunderbold 4 potrete caricare i vostri dispositivi rapidamente, trasferendo anche dati ad alta velocità.

Insomma, il Prestige 14 Evo di MSI è il compromesso perfetto tra eleganza, potenza e durabilità, e per questo non possiamo che consigliarvelo, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Il nostro suggerimento è quello di approfittare dell’offerta il prima possibile, dato che potrebbe terminare a breve e non ripresentarsi durante questo Black Friday.

