NOW Smart Stick con doppio sconto e 2 mesi di sport inclusi! Affare imperdibile!

Se desiderate guardare le migliori competizioni internazionali di calcio e alcune delle migliori partite delle leghe nazionali, allora la promozione di Amazon potrebbe fare al vostro caso! Infatti, il colosso statunitense sta riservando un doppio sconto su NOW Smart Stick e due mesi di sport inclusi. In questo articolo vi spieghiamo cos’è, cosa comprende e come accedere all’offerta.

NOW Smart Stick, innanzitutto, è un dispositivo che consente a tutti gli appassionati di godere dell’esperienza di streaming anche se non hai un Smart TV o se l’applicazione di NOW TV non è disponibile sul tuo TV. Generalmente, il pacchetto che include la chiavetta e due mesi di NOW Pass Sport ha un costo di 29,99€, ma potrete ora acquistarlo a “soli” 19,99€!

NOW Pass Sport è un servizio ad abbonamento che permette di guardare tutte le emozioni di UEFA Champions League 2021/2024 con 121 partite su 137 a stagione, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League 2021/2024, con tutte le partite visibili anche grazie a Diretta Gol. Oltre a ciò, l’emittente può trasmettere la Serie A TIM 2021/2024 con 3 partite su 10 ogni giornata, la Serie BKT 2021/2024, la Premier League 2021/2022, la Bundesliga 2021/2025 e la Ligue 1 2021-2024.

Come detto, NOW Pass Sport include anche altri sport, come quelli dei motori. Infatti, potrete guardare tutti i Gran Premi di Formula 1, la MotoGP fino alla fine della stagione 2025. Inoltre, c’è il Tennis internazionale inclusi Wimbledon fino al 2022, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250 a stagione fino al 2023.

Chiudono il cerchio, la stagione dell’NBA con una piccola selezione di partite della Regular Season e dei Playoff, oltre alle Finals e all’All Star Weekend fino alla stagione 2022/2023, Ci sarà spazio anche per il basket europeo con l’EuroLeague e il 7DAYS EuroCup fino alla stagione 2023/2024. Per gli amanti dello sport, ci sono anche i canali Eurosport 1 e Eurosport 2 e molto altro ancora.

Un’offerta da non farsi sfuggire, considerando il suo nuovo prezzo di vendita e i tantissimi contenuti per gli appassionati dello sport. Ciò detto, questa non è l’unica offerta attualmente su Amazon, per questo motivo vi suggeriamo di consultare l’apposita pagina, cosicché possiate visionare tutte le proposte del portale.

