Prezzo TOP su questa friggitrice ad aria Cecotec! (-17%)

Volete una friggitrice ad aria capiente, facile da usare e non troppo costosa? Approfittate di quest'ottima offerta Amazon sulla Cecotec Advance Double, disponibile al prezzo di 82,90€, il 17% in meno rispetto a quello di listino di 99,90€. Grazie alla capienza di 9 litri e una potenza di 2850 watt, vi permette di preparare una grande quantità di cibo con semplicità, soddisfando le esigenze di famiglie o gruppi di amici numerosi.

Friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Advance Double, chi dovrebbe acquistarla?

Questa friggitrice ad aria Cecotec vi permette di cucinare cibi gustosi usando poco olio, facendovi quindi mangiare più sano. offre sei modalità pre-configurate con temperature che vanno dagli 80°C ai 200°C, inoltre è equipaggiata con la tecnologia PerfectCook, che permette di cucinare due pietanze contemporaneamente sfruttando i due cestelli e la gestione indipendente della temperatura: in pratica è come avere due friggitrici ad aria separate in una, sta a voi decidere se usare i 9 litri di capacità per cucinare cose diverse, o grandi quantità della stessa pietanza!

Oltre che versatile, la friggitrice Cecotec è caratterizzata anche da un design moderno e abbastanza compatto, che vi permette di ritirarla facilmente o di lasciarla tranquillamente sul piano della cucina, senza che dia fastidio. Completano un già ottimo prodotto funzioni avanzate come la protezione dal surriscaldamento, che vi permette di stare tranquilli e vi protegge da eventuali malfunzionamenti dell'apparecchio.

La friggitrice ad aria Cecotec Advance Double è un'ottima scelta per famiglie e gruppi di amici numerosi, che vogliono cucinare piatti gustosi usando poco olio, per mangiare in maniera più sana. La sua versatilità la rende un oggetto immancabile in qualsiasi cucina, e al prezzo di soli 82,90€ non potete certo farvela scappare!

