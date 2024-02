Samsung ammette i "problemi" dei Galaxy S24, in arrivo un aggiornamento

Samsung ha annunciato ufficialmente il primo aggiornamento per la serie Galaxy S24, che verrà distribuito questo mese insieme alla patch di sicurezza di febbraio 2024. La caratteristica principale di questo aggiornamento è la risoluzione delle preoccupazioni iniziali sollevate dagli utenti riguardo ai colori del display dei dispositivi Galaxy S24.

Al momento dell'accensione del loro nuovo S24, alcuni utenti hanno notato che i colori dei nuovi display apparivano meno saturi e vivaci rispetto alle generazioni precedenti. Samsung ha chiarito che questo aggiustamento intenzionale mirava a offrire un aspetto più naturale e accurato. In risposta al feedback degli utenti, l'azienda ha introdotto un aggiornamento software che consente agli utenti di personalizzare completamente le impostazioni del display.

Il miglioramento principale comprende la possibilità di modificare il bilanciamento del bianco RGB (rosso, verde, blu) e di regolare la "vivacità" (saturazione) in base alle preferenze individuali. Samsung sottolinea l'importanza di soddisfare le diverse preferenze degli utenti Galaxy, offrendo loro un'esperienza visiva più personalizzata.

Oltre alle impostazioni di visualizzazione personalizzabili, Samsung accenna a ulteriori ottimizzazioni per le funzioni chiave della fotocamera. Sebbene i dettagli rimangano piuttosto vaghi, l'aggiornamento promette miglioramenti alle funzioni di zoom del dispositivo, alla modalità Ritratto, alla fotografia notturna, alle capacità di ripresa video della fotocamera posteriore e altro ancora.

L'impegno di Samsung per una comunicazione migliore è evidente anche in questo aggiornamento, con menzioni di miglioramenti relativi alla "comunicazione senza barriere linguistiche". Sebbene le specifiche di questi aggiornamenti non siano esplicitamente delineate, ciò suggerisce potenziali miglioramenti alle funzioni di traduzione del Galaxy S24.

Gli utenti Samsung possono aspettarsi di ricevere questo aggiornamento completo a partire dal 22 febbraio, secondo una dichiarazione ufficiale fornita a 9to5Google.