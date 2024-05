Acquista Galaxy S24, ricevi in regalo uno smartwatch!

Se vi piace l'ecosistema Samsung e avete in mente da tempo di aggiornare il vostro smartphone al nuovo Galaxy S24, spinti anche dalle innovative funzioni di intelligenza artificiale, è il momento perfetto per fare il grande passo. Sullo store ufficiale Samsung è infatti attiva una promozione imperdibile. Acquistando un Galaxy S24 o un S24 Plus entro il 9 giugno, riceverete gratuitamente un Galaxy Watch6. Nonostante il Galaxy S24 sia venduto al prezzo pieno sullo store ufficiale, non fatevi scoraggiare: inserendo il codice "GALAXYS24" al momento dell'acquisto, beneficerete di uno sconto immediato di 100€. Tenendo conto poi che il Galaxy Watch6 vale 319€, l'offerta risulta decisamente vantaggiosa.

Galaxy S24 + Galaxy Watch6, perché approfittarne?

Optando per il pacchetto Galaxy S24 e Galaxy Watch6, gli utenti godranno di una sinergia perfetta tra smartphone e smartwatch. Questo duo è ideale per chi cerca non solo performance di alto livello in alcuni dei principali dispositivi mobile, ma anche una coerenza estetica e funzionale tra i prodotti indossabili e quelli portatili.

L'offerta rappresenta quindi un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Oltre alla convenienza economica, i consumatori beneficeranno dell'innovazione continua che Samsung offre, garantendo un'esperienza utente di lunga durata grazie agli aggiornamenti software regolari.

Se state pensando di fare un upgrade o semplicemente di integrare la tecnologia più recente nella vostra vita quotidiana, questa promozione è il momento perfetto per farlo. Non solo avrete accesso alle ultime novità tecnologiche, ma lo farete ottenendo il massimo valore dal vostro investimento.

