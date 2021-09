Offerta VPN IPVanish: 70% di sconto sul piano biennale

In un mondo in cui la nostra privacy online è diventa ormai un rarità, proteggersi con una VPN potrebbe rivelarsi una scelta saggia, soprattutto quando si presentano occasioni di risparmio come quella che stiamo per segnalarvi. Se avete deciso di provarne una dopo avervi informato sui numerosi vantaggi che può offrirvi una VPN, allora potrebbe interessarvi l’attuale offerta di IPVanish, che vi permetterà di risparmiare un incredibile 70% sia sul piano annuale che biennale.

In entrambi i casi, il risparmio sarà notevole, anche se l’abbonamento biennale è quello che vi permetterà di risparmiare di più nel lungo periodo, dato che il costo finale sarà di 76,76$ contro i 128,37$ qualora scegliate il piano annuale, rinnovandolo poi per un altro anno senza sfruttare alcuna promozione. Come avrete notato, i prezzi sono espressi in dollari quindi al momento del pagamento la cifra che andrete a sostenere sarà leggermente inferiore rispetto a quella riportata.

Il pagamento del servizio avverrà mensilmente e sarà di circa 3€ al mese, una cifra irrisoria se consideriamo i vantaggi di una VPN del calibro di IPVanish, che vanta server in oltre 75 località in tutto il mondo, i più avanzati standard di crittografia, nessun limite di velocità e non per ultimo un supporto H24 e 7 giorni su 7 che, per i meno esperti, è senz’altro uno dei fattori che li invoglierà ad abbonarsi al servizio.

IPVanish è perfetta anche per i più dubbiosi, dal momento che il noto servizio di virtual private network vi offrirà 30 giorni per decidere se continuare ad utilizzare la VPN o se disdire l’abbonamento. Come per qualsiasi VPN che si rispetti, con IPVanish non avrete alcun limite di funzionamento e potrete sfruttare il servizio su ogni dispositivo, grazie alla presenza di app create appositamente per le diverse piattaforme. Insomma, se volete navigare in totale anonimato e accedere a siti e contenuti che normalmente non sono accessibili con una normale connessione internet dall’Italia, una VPN come IPVanish sarà in grado di aprirvi nuove porte.

