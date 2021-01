Offerte del giorno Amazon: arrivano le offerte sulle telecamere D-Link!

Come ricorderete, la giornata di ieri si era aperta con le offerte Amazon dedicate ai prodotti Tado, per altro alcuni dei quali ancora disponibili a prezzo scontato, ebbene oggi non ci spostiamo di tanto rispetto a quelle offerte, visto che si resta nell’ambito della tecnologia smart, solo che invece di parlare di Tado, oggi si parla di D-Link e, per la precisione, delle sue ottime telecamere di sorveglianza, con molti modelli al centro di una nuova – ed ottima – promozione Amazon!

Ben noto nell’ambito di router ed altre soluzioni per la connessione internet, D-Link svolge da anni un lavoro eccellente anche nel campo della sicurezza domestica, avendo sviluppato un’ampia gamma di telecamere di sorveglianza, sia per interni che per esterni, e tutte caratterizzate da un eccellente rapporto qualità/prezzo. Prodotti come la piccola ma eccellente mini telecamera DCS-8000LHV2, tra le più piccole della famiglia D-Link, ed oggi venduta al prezzo scontato di 54,90€, in virtù degli originali 69,99€.

Un prodotto che può tornare utile nella sorveglianza di casa, ma anche di piccoli ambienti di lavoro che, specie in questo particolare periodo della nostra storia, possono spesso rimanere vuoti per giorni, visto l’incentivo allo smart working. Onde tenere tutto sotto controllo, la piccola DCS-8000LHV2 può dimostrarsi un’alleata di grande valore, complice la sua compattezza ma anche e soprattutto la sua risoluzione Full HD a 1080p, con rilevamento del movimento basato intelligenza artificiale.

Controllare, poi, che tutto sia a posto non richiederà alto che uno smartphone o un tablet, vista l’ottima app mydlink che, per altro, permette l’archiviazione per un tempo di 24 ore nell’archivio mydlink Cloud, il tutto a titolo gratuito. Oltre a ciò, non mancano notifiche push per avvisare nel caso di attività sospette, con anche la possibilità di chiamare prontamente i soccorsi senza neanche passare per l’app!

Compatibili con Amazon Alexa e Assistente Google, le telecamere D-Link sono una soluzione pratica, economica e affidabile alla sicurezza di casa e ufficio e, proprio per questo, vi suggeriamo caldamente di approfittare dell’offerta in corso su Amazon che, oltre alla succitata DCS-8000LHV2, vi darà la possibilità di scoprire una vasta gamma di prodotti, tutti diversificati per caratteristiche, performance e modalità d’uso, motivo per cui, oltre alla nostra lista di prodotti consigliati, vi suggeriamo caldamente di consultare anche e soprattutto la pagina Amazon dedicata a tutte le offerte del giorno.

