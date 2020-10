Offerte del giorno Amazon: mouse Logitech G502 HERO Special Edition in sconto del 25%!

Archiviata con successo la pratica degli Amazon Prime Day, le cui offerte degli ultimi 2 giorni ci sono sembrate, francamente, tra le migliori e più ricche mai proposte dal portale, oggi si torna alla normalità, con un rallentamento generale di tutto il settore della scontistica online che, giocoforza, si trova oggi a fare i conti con i portafogli svuotati di gran parte dei clienti della rete.

Il Prime Day, del resto, è stato davvero incredibile, e sono state così tante e variegate le offerte che fa specie riuscire a trovare, oggi come oggi, ancora qualche promozione sul portale. A guardare le pagine proposte da Amazon non si direbbe ci sia granché, eppure scovando più a fondo qualche strascico dei giorni scorsi è ancora presente, seppure – va detto – non si parli di tagli ai prezzi memorabili come quelli del 13 e 14 ottobre.

Dunque, sbirciando tra gli anfratti dello store di Jeff Bezos, abbiamo rintracciato per voi una piccola tornata di sconti dedicati al mondo delle periferiche Logitech, con sconto che spaziano, per lo più, tra mouse e tastiere. Certo, le proposte non sono molto numerose, ma tra esse c’è un’offerta che ci è impossibile non segnalarvi, ovvero quella relativa all’ottimo mouse da gaming G502 Hero: un must per giocare su PC e qui, per altro, disponibile nella sua bellissima edizione “Special”, identica in prestazioni alla configurazione standard, ma con una livrea decisamene più accattivante.

Elegante, performante ed ancora oggi molto valido, il mouse da gaming Logitech G502 HERO era e resta, un mouse cablato ad altissime prestazioni, complice l’introduzione, rispetto al modello base (il G502) di un sensore con risoluzione a ben 16.000 DPI, nonché la possibilità di regolare il peso e il bilanciamento grazie a ben 5 pesi inclusi. Dotato di ben 11 pulsanti programmabili, è l’ideale per qualunque tipo di videogame, dai classici FPS ai ben più architettati MOBA, offrendo un controllo sempre pulito, preciso e – soprattutto – personalizzabile. Arricchito dalla tecnologia Lightsync di Logitech, il G502 Hero Special Edition è un mouse bellissimo da vedere e da utilizzare, equipaggiato di un buon sistema di illuminazione RGB completamente‎ personalizzabile che, per altro, può essere sincronizzato con le proprie attività ludiche grazie al ben noto software Logitech G Gaming.

Venduto originariamente a ben 89,99€, il mouse Logitech G502 Hero in Special Edition è oggi in sconto a soli 67,22€! Un prezzo di per sé già ottimo a cui Amazon, per altro, aggiunge un altro intrigante vantaggio: acquistando questo mouse, infatti, si ha il diritto di ricevere immediatamente (tramite codice spedito in mail da Amazom), uno sconto del 40% sull’abbonamento Xbox Game Pass per PC! Basta semplicemente acquistare questo (come alcuni altri prodotti Logitech) per ricevere il codice, e cominciare subito a giocare! Ciò detto, vi lasciamo alla nostra selezione di prodotti Logitech in offerta, con l’invito a consultare l’intera proposta di offerte Amazon, così da non lasciarvi scappare neanche una delle odierne promozione dello shop. Inoltre, come ormai saprete abbiamo inaugurato quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori proposte in sconto dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

