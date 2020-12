Offerte del giorno Amazon: nuovi sconti sui prodotti Razer!

Dopo avervi proposto quelle che sono le prime offerte che Amazon sta riservando a questo Natale 2020, oggi si torna un attimo alla norma, per proporvi quelle che sono le quotidiane proposte in cui il portale si sta spendendo in questa fredda mattinata di dicembre. A dire il vero le offerte non sono poi moltissime, ed anzi sembra proprio che Amazon sia ancora in uno stato un po’ “letargico” dovuto ai postumi di un Black Friday a dir poco gargantuesco.

Tuttavia, per vostra fortuna ci siamo qui noi a darvi una mano nella selezione delle quotidiane offerte proposte dallo store, scovando – come sempre – quelle che sono le migliori occasioni disponibili. Occasioni che, per la giornata di oggi, sono praticamente tutte a tema Razer, con Amazon che si sta spendendo nello scontare diversi accessori PC del brand, tra cuffie, tastiere e non solo.

Tutti prodotti ottimi sia per un uso quotidiano che come regali di Natale, specie qualora siate privi di idee ed aveste bisogno di qualche suggerimento in campo gaming e PC. Per altro, già che ci siamo, ne approfittiamo anche per ricordarvi che, qualora siate alla ricerca di ottime idee regalo per questo Natale 2020, potrete rintracciarne a bizzeffe attraverso la nostra sezione dedicata proprio al Natale, in cui troverete suggerimenti anche a partire dal costo massimo di 10€!

Tornando alle proposte Razer, sono diversi i prodotti in offerta sebbene, lo specifichiamo, non tutti gli sconti sono così eccezionali da valere la vostra considerazione. Per fortuna, tuttavia, ci sono anche scelte eccellenti a prezzi abbordabili, come è il caso delle ottime cuffie da gaming Razer Kraken X, che dagli originali 69,99€ sono oggi disponibili a 49,99€! Un prezzo ottimo, per delle cuffie potenti, accessibili e molto versatili.

Equipaggiate con 2 potenti driver da 40 mm, le Kraken X offrono un suono nitido e pulito, con bassi potenti, per un’esperienza immersiva e senza compromessi, capace di riprodurre in modo realistico ogni aspetto della vostra esperienza di gioco. Dotate di un audio surround 7.1 per un audio posizionale accurato, offrono un’esperienza ambientale completa, sia che siate nel mezzo di battaglie concitate, che di una più tranquilla esplorazione “all’aperto”.

Dal peso di appena 275 g di peso, sono pensate per sessioni di gioco prolungate, così da non dare problemi a testa e orecchie ti consentono un’esperienza audio elevata mentre giochi per ore senza sentire il peso delle cuffie e, grazie al design ovale dei padiglioni, foderati in similpelle e modellati in memory foam, garantiscono una calzata confortevole ma salda, offrendo per altro anche un’ottima durata nel tempo. A compleare la scheda tecnica, ci pensa poi un microfono pickup a cardiode pieghevole, capace di catturare i suoi in modo pulito e restituendo agli altri giocatori la vostra voce in modo chiaro e senza troppa percezione dei rumori degli ambienti che vi circondano.

Insomma, un prodotto non da sottovalutare che scontato a soli 49,99€, potrebbe rappresentare un regalo perfetto per le persone che amate o, perché no, da fare a voi stessi in vista di questo attesissimo Natale 2020. Ovviamente le Razer Kraken X non sono l’unico prodotto in sconto oggi, ed ecco perché, oltre la nostra lista di articoli consigliati, vi consigliamo di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, ancora una volta vogliamo invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!