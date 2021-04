Offerte del giorno Amazon: sconti oltre il 20% sui giochi Nintendo Switch!

Come ricorderete, nel corso della mattinata di ieri vi avevamo proposto le nuove offerte Amazon dedicate ai giochi per PlayStation 4, con sconti eccezionali su tanti, tantissimi titoli di grande caratura, come ad esempio l’ottimo Ghost of Tsushima, venduto al prezzo imperdibile di appena 39,99€, e per altro ancora disponibile a prezzo scontato!

Ebbene, anche oggi si torna a parlare di videogiochi, visto che Amazon si è reso ancora protagonista di una tornata promozionale dedicata al divertimento elettronico, passando però dalla sponda PlayStation a quella di un’altra importante casa videoludica giapponese, ovvero Nintendo, che in queste ore è protagonista di un’ottima tornata promozionale dedicata ai giochi per Nintendo Switch.

Molte le proposte, anche se tra le varie vorremmo segnalarvi la presenza dell’ottimo Hyrule Warriors: L’era della calamità, titolo hack ‘n’ slash ambientato nell’universo di The Legend of Zelda e, per la precisione, nel mondo di Breath of the Wild. Prendendo posto 100 anni prima di quanto raccontato in BotW, Hyrule Warriors: L’era della calamità non è solo un ottimo prequel, narrativamente ricco e sfaccettato, e pensato per raccontare quello che fu il periodo immediatamente precedente alla distruzione di Hyrule da parte di Ganon, ma anche e soprattutto un gioco divertente e molto dinamico, in cui i combattimenti all’arma bianca con frotte di nemici riescono a regalare momenti di grande pregio, specie grazie ad un combat system ampio e ben stratificato.

Insomma, un titolo prequel davvero imperdibile per i fan di The Legend of Zelda e che, grazie a queste nuove offerte Amazon, può essere vostro a soli 46,99€ invece degli originali 59,99€. Un prezzo ottimo, non solo considerando che i titoli Nintendo sono poco propensi allo sconto, ma anche e soprattutto per la data di uscita del gioco che, arrivato a novembre dello scorso anno, ha solo pochi mesi di vita alle spalle, trattandosi quindi di un’uscita recentissima!

