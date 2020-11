Offerte del giorno Amazon: smart TV LG 65BX6LB da 65″ al prezzo più basso di sempre!

Ormai non manca molto all’arrivo del Black Friday 2020 e, come potrete immaginare, qui in redazione l’attesa è immensa, complice quello che è stato un Prime Day 2020 a dir poco straordinario che, come immaginerete, ha alzato di molto l’asticella delle aspettative! Gli occhi, dunque, sono puntati al prossimo 27 novembre, giornata che – almeno convenzionalmente – sarà dedicata proprio allo shopping in forte sconto, tanto su Amazon, quanto su altri negozi online.

Ovviamente, il portale di Jeff Bezos punta comunque al massimo risultato, tant’è che – ancora fino a domani – potremo godere delle offerte del Black Friday anticipato, che ormai da giorni continua a deliziarci con una moltitudine di articoli venduti a prezzi molto bassi cosa che, ovviamente, non fa eccezione neanche oggi!

Molte le offerte, con tante proposte dedicate al fai da te che, ne siamo certi, vi proporremo nel corso della giornata. Tuttavia, per quanto riguarda l’offerta da non lasciarsi scappare per nulla al mondo, oggi vogliamo anzitutto segnalarvi la presenza dell’ottima smart TV LG 65BX6LB da 65″, con risoluzione 4K ed un pannello OLED, generalmente venduto a ben 1.999,99€, ed oggi in sconto a soli 1.699,99€, con uno sconto netto di 300€ per quello che è il prezzo più basso mai raggiunto da questo specifico dispositivo!

Equipaggiata con un processore α7 di terza generazione, la smart TV LG 65BX6LB utilizza gli algoritmi di Deep Learning per analizzare il contenuto sullo schermo, provvedendo a regolare ed ottimizzare le immagini in tempo reale per poter garantire immagini vivide e suoni cristallini, così da offrire la migliore esperienza televisiva possibile, a prescindere dal contenuto!

Elegante e dai bordi sottili, la LG 65BX6LB offre un ampio pannello OLED da 65″ con pixel auto illuminanti. Stiamo parlando di oltre 33 milioni di sub-pixel che si auto illuminano autonomamente per garantire colori perfetti ed una profondità dei neri eccezionale, sia che si guardi la tv, sia che si giochi su console. Inoltre, grazie anche al supporto Dolby Atmos, questa smart TV offre un’esperienza acustica avvolgente e immersiva, perfetta per ogni tipo di contenuto.

Una scelta ideale, specie considerando l’arrivo sul mercato delle nuove console, complice l’innovativa compatibilità e il supporto alla tecnologia NVIDIA G-SYNC, che permette di giocare sia su console che su PC con meno stutter, lag e flickering, senza contare il bassissimo livello di input lag proposto, con un tempo di risposta di solo 1ms! Ovviamente compatibile con i principali servizi di streaming, incluso Apple TV+, la LG 65BX6LB è insomma una scelta davvero ideale per rinnovare il proprio angolo dedicato all’intrattenimento, a prescindere che si fruisca prettamente del classico digitale terrestre, delle più moderne console da gaming o dei contenuti in streaming tramite servizi come Netflix e Disney+.

Un prodotto eccellente che, in sconto di ben 300€, rappresenta comunque solo uno dei tanti articoli disponibili in sconto su Amazon nella giornata di oggi, motivo per cui vi suggeriamo non solo di consultare la nostra selezione di prodotti, ma anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

