Offerte del giorno Amazon: tanti sconti sui prodotti per la casa e la cucina

Il mese di ottobre viaggia spedito verso la sua conclusione e, anche se le offerte del Prime Day 2020 sembrano aver fatto piazza pulita, le pagine di Amazon sanno ancora riservare qualche sorpresa, specie se si è disposti a girovagare tra di esse alla forsennata ricerca di qualcosa di buono. E così, dopo le precedenti giornate all’insegna di tecnologia di alto livello e giochi PS4, anche oggi Amazon riesce a segnare qualche colpo interessante per i suoi clienti, specie qualora siate chef provetti o semplici aspiranti.

Il portale, infatti, è oggi quasi completamente concentrato sulla proposta di articoli per la casa e, soprattutto, la cucina, con tanti piccoli prodotti utili che possono venirvi comodi qualora vogliate dare un tocco nuovo alle vostre preparazioni. Intendiamoci: non ci troviamo dinanzi a prodotti di marche note, ma l’offerta è comunque ricca di brand emergenti ed ampiamente noti ai clienti Amazon, come ben testimoniano le numerose recensioni e gli apprezzamenti positivi su articoli come la friggitrice ad aria calda Innsky 5.5L, originariamente venduta a 92,99€ e oggi in sconto a soli 74,39€.

Dall’eccezionale rapporto qualità/prezzo, la friggitrice ad aria calda Innsky 5.5L è l’ideale per chiunque sia alla ricerca di un buon prodotto, capace di cuocere adeguatamente e con una grande attenzione per la qualità costruttiva, senza tuttavia superare la soglia dei 100 euro di spesa. Forte di una capacità di ben 5,5 litri, questa friggitrice ad aria calda dispone di ben 8 programmi di cottura, che vi permetteranno di destreggiarvi nella preparazione di diverse tipologie di pietanze: dalle classiche patatine, passando per il pollo e persino la pizza!

Ottima per chi ha un occhio di riguardo per una certa “leggerezza” ai fornelli, la friggitrice ad aria calda riesce a garantire ottimi risultati in termini di consistenza e sapore del cibo, sostituendo alla classica frittura ad olio un sistema in grado di sfruttare il calore e il vapore acqueo per una cottura che non è poi molto dissimile dalla classica frittura. Questo modello della Innsky, in particolare, permette la preparazione di un buon numero di piatti, fingendo tanto da friggitrice, quanto da piccolo forno elettrico e ventilato, riuscendo così a friggere, arrostire, grigliare e persino cuocere al forno, tanto che – stando alle specifiche della casa madre – grazie alla friggitrice ad aria calda Innsky 5.5L sarete persino in grado di preparare torte dolci e salate, potendo raggiungere una temperatura massima di ben 200 ℃!

Insomma, un prodotto di un brand emergente, ma da non sottovalutare, specie considerando l’ottimo prezzo di appena 74,39€! Ovviamente la friggitrice ad aria calda Innsky 5.5L non è l’unico prodotto in offerta, ed anzi la selezione di articoli Amazon è ancora molto vasta, tant’è che vi suggeriamo di consultare non solo la nostra selezione di prodotti in calce, ma anche la pagina principale di Amazon dedicata agli sconti, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozioni dello shop.

