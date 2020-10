Offerte del giorno Amazon: tornano gli sconti sui giochi PS4!

Non lo si può negare: con la chiusura del Prime Day 2020 Amazon sembra aver perso un po’ il suo smalto. Il portale, infatti, ha drasticamente abbassato il numero di articoli in offerta, lasciando (stranamente) spazio alla concorrenza in termini di numero di proposte e abbassamenti di prezzo. Eppure, al netto di un Amazon pressoché sonnecchiante, il nostro efficiente team di cacciatori di sconti è comunque riuscito, anche negli ultimi giorni, a proporvi un bel po’ di prodotti interessanti, alcuni dei quali ancora disponibili a prezzo scontato, come è il caso del piccolo e versatile notebook Acer Chromebook Spin 311, protagonista delle offerte Amazon di ieri e oggi ancora in offerta a soli 299,00€!

Ebbene, anche oggi abbiamo deciso di sorprendervi, proponendovi quelle che sono le nuove offerte che Amazon sta dedicando ai videogame e, per la precisione, ai titoli per PlayStation 4! Pur vero che l’attuale console Sony sarà ben presto rimpiazzata dalla nuova, e attesissima, PlayStation 5, questi mesi sono l’ideale per chiunque voglia approfittarne per recuperare un po’ dei titoli lasciati da parte negli ultimi anni, specie se si considera che proprio PS5 sarà compatibile con quasi tutti i giochi PS4 e, pertanto, quasi qualunque acquisto effettuato oggi sarà comunque giocabile anche sulla prossima console.

Diversi i titoli in offerta, tra cui si segnalano anche alcuni giochi davvero imperdibili, come ad esempio l’ottimo Crash Team Racing Nitro-Fueled, un vero e proprio remake del giocatissimo e amato Crash Team Racing, titolo sviluppato originariamente per PS1, e rimasto nei cuori di innumerevoli giocatori come la più valida alternativa a Mario Kart mai sviluppata.

Bellissimo da vedere e da giocare, Crash Team Racing Nitro-Fueled è un remake completo e ricchissimo di contenuti che, oltre a riproporre alcune delle modalità, delle piste e dei personaggi del gioco originale, si arricchisce anche di nuove e deliziose componenti, come una modalità online variegata e sempre ricchissima di eventi, ed una moltitudine di contenuti sbloccabili che contribuiscono ad allungare la longevità di quello che è un titolo virtualmente infinito! Venduto di per sé ad un prezzo molto competitivo, ovvero appena 39,99€, Crash Team Racing Nitro-Fueled è oggi in sconto a soli 27,99€! Uno sconto forse “piccolo”, ma che è comunque il 30% del prezzo originale e che vi permetterà di accaparrarvi un titolo davvero immenso e divertente, per altro ottimo per il multiplayer in locale!

Ovviamente Crash Team Racing Nitro-Fueled non è l’unico titolo in offerta oggi su Amazon, motivo per cui vi suggeriamo di consultare non solo la nostra selezione di prodotti in calce, ma anche la pagina principale di Amazon dedicata agli sconti, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozione dello shop.

