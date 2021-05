Offerte del giorno Amazon: tanti set Lego Star Wars in offerta!

Oggi è il 4 maggio e, come saprete, questo significa che è arrivato il momento del tradizionale “Star Wars Day“, una giornata tutta dedicata alla celebre saga cinematografica creata da George Lucas che, proprio nella giornata di oggi, si spende in celebrazioni in lungo e in largo. Perché il 4 di maggio? Semplicemente per l’assonanza che sussiste tra la celebra frase “Che la Forza sia con te” (“May the Force be with you”) e la data in inglese, ovvero “May the fourth”.

Come da tradizione, dunque, in tutto il mondo i fan si stanno spendendo in celebrazioni ed eventi vari e, anche per ci che concerne il mondo delle vendite online e delle offerte, sono numerosi gli store che si sono prodigati di proporci alcune imperdibili occasioni di acquisto, a partire da Disney e dal suo store, fino ad Amazon che, come avrete intuito, sta dedicando a Star Wars un ampio spazio grazie alle offerte dedicate agli amatissimi set Lego!

Proprio questi ultimi, infatti, sono gli imperdibili protagonisti di questa giornata di offerte sul portale, con sconti che vi permetteranno di risparmiare qualche soldo persino su alcuni degli ultimi set arrivati sul mercato! Set come, ad esempio, la riproduzione in scala del bellissimo casco di Darth Vader, parte della nuova gamma di set dedicati all’universo di Guerre Stellari ed approdato ufficialmente sul mercato proprio negli ultimi giorni!

Composto da 532 pezzi e venduto al prezzo di 70,99€, il casco di Darth Vader è in sconto su Amazon al prezzo di 60,34€, con un risparmio netto di circa 10€ che, come i fan Lego sapranno bene, sono davvero molti per un set appena uscito! Fedele al modello originale, questo set si struttura in una costruzione di ben 20 cm di altezza, 15 cm di larghezza e 14 cm di profondità e, pur non occupando chissà quanto spazio di esposizione, si caratterizza per un bellissimo impatto visivo, specie se allineato agli altri set della sua serie che includono:

Insomma, un set davvero bellissimo! Un must per qualunque fan, tanto di Star Wars quanto del vastissimo mondo Lego e, proprio per questo, da non perdere in sconto com’è, specie considerando – lo ribadiamo – che si tratta di un’uscita recentissima, arrivata online e nei negozi solo da pochissimi giorni!

Ciò detto, non ci resta altro che rimandarvi alla nostra selezione di set Lego in sconto su Amazon per questa giornata dedicata a Star Wars, consigliandovi anche di consultare la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso.

