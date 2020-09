Offerte del giorno eBay: Redmi Note 9 Pro a soli 239€!

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte del giorno di Amazon, è arrivato il momento di dare un’occhiata anche alla odierna proposta di offerte imperdibili di eBay che, al netto della concorrenza, stanno frequentemente offrendoci un gran numero di occasioni a dir poco imperdibili, con sconti che riguardano un gran numero di prodotti tech come smartphone e notebook ma anche articoli di arredo per la casa, capi d’abbigliamento e persino numerose offerte sulle cialde di caffè, il tutto con i prezzi ribassati anche del 50%!

Dunque, tra le varie offerte della giornata, ci preme segnalarvi quella relativa il sempre ottimo Redmi Note 9 Pro, uno smartphone dalle incredibili potenzialità considerata la sua fascia di prezzo, che potrà essere vostro a soli 239,99€ anziché a 324,99€. Il suo sorprendente display da 6,67″, munito di una risoluzione di 2400×1080 rivela quanto Redmi Note 9 Pro sia un telefono dedicato all’imaging, ma al tempo stesso anche in grado di ottime performance grazie al processore Octa Core con 6 GB di RAM, 128 GB di memoria espandibile via micro SD e la possibilità di inserire una seconda scheda SIM. Al suo interno poi è presente un modulo LTE 4G migliorato, che permette di avere una velocità di navigazione e di trasferimento dati eccellente, passando per la wi-fi a GPS. Con il suo sensore di impronte digitali laterale, Redmi Note 9 Pro rende lo sblocco veloce e comodo, mantenendo inoltre lo schermo sempre pulito.

Il comparto fotografico di Redmi Note 9 Pro è composto da una quad camera in grado di realizzare video in 4K grazie alla fotocamera principale da 64 MP che assieme a numerose modalità e filtri cinematografici permette di avere la totale libertà sui video. Sono poi presenti una grandangolare da 8 MP, una macro da 5 MP ed un sensore di profondità di 2 MP, mentre la fotocamera interna è dotata di 16 MP, ed è in grado di realizzare ottimi autoritratti. La potente batteria da 5.020 mAh permette oltre 140 ore di musica continue e grazie alla ricarica ultra rapida da 30W non sarà più necessario preoccuparsi di rimanere senza energia.

Ovviamente le offerte eBay di oggi sono ancora molte, motivo per cui vi suggeriamo di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo che possiate trovare l’articolo più in linea con le vostre necessità. Come ultima cosa prima di lasciarvi al catalogo di occasioni eBay, vogliamo in ultimo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!