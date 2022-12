Se siete amanti dell’allenamento e state cercando l’occasione giusta per esercitarvi più duramente e provare nuovi prodotti che possano aiutarvi a sviluppare muscoli e rimanere tonici, dovreste sfruttare i super sconti disponibili da MyProtein per la fine dell’anno. L’azienda, che è un vero e proprio punto di riferimento nel mondo degli sportivi, ha proposto una doppia offerta su alcuni dei fantastici articoli presenti sullo store: nella sezione che vi stiamo per linkare ci sono moltissime vitamine, proteine e altro ancora in ribasso già del 60% a cui sommare un ulteriore ribasso, grazie a un semplice voucher!

Da oggi fino alla mattina del 28 dicembre, dunque, avrete la possibilità di usare il coupon sconto MYPSCONTI per risparmiare un 27% in più sul totale, scegliendo tra multivitaminici, barrette, snack di vario genere e integratori già in promozione tra i best seller dello store. Dato che stiamo parlando di un’occasione davvero irripetibile, vi consigliamo di sfruttare i super saldi MyProtein fintanto che siete ancora in tempo!

Senza dubbio, si tratta del momento migliore dell’anno per fare scorta di articoli adatti a sportivi professionisti e non, studiati non solo per mantenere in forma il vostro corpo, ma anche per aiutarvi a rispettare una corretta alimentazione e a non compromettere le vostre prestazioni. Tra i prodotti con lo sconto più interessante c’è indubbiamente Impact Whey Protein su cui, sommando ribasso e coupon, avrete la possibilità di risparmiare ben 19,55€, portandolo a casa ad appena 8,46€. Si tratta di un siero di latte di prima qualità con ben 2 g di proteine per porzione, in modo tale da garantirvi il fabbisogno quotidiano.

E da dove viene questo siero di latte? Da mucche allevate al pascolo che producono il normale latte ed formaggio che consumereste normalmente. In questo caso, però, viene filtrato ed atomizzato al fine di produrre sostanze nutritive completamente naturali! Ovviamente avrete la possibilità di scegliere quello più adatto a voi tra 40 gusti deliziosi, tra cui i preferiti dai clienti MyProtein: Cioccolato Naturale, Senza Aroma e Cioccolato con Nocciole! Inoltre, si tratta di un prodotto certificato Informed Choice, lo standard globale per il controllo della qualità dell’alimentazione sportiva.

Attraverso il monitoraggio dei prodotti in vendita e un programma di controllo degli integratori, Informed Choice aiuta a mantenere la qualità di questi articoli sempre elevata. Infine, prima di acquistare, il nostro consiglio è di parlare col proprio medico di base prima di decidere quale tra fantastici snack o integratori portare a casa, in modo tale da venire incontro alle vostre necessità fisiche nella maniera più corretta possibile!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina MyProtein dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili. Inoltre, se state ancora cercando dei prodotti per amici e parenti in vista del Natale, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra rassegna dedicata alle migliore idee regalo del periodo!

