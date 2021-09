Offerte di settembre Amazon: le migliori offerte sui videogiochi

Nuovo giorno, nuova tornata di offerte Amazon dedicate alle numerosissime proposte delle “Offerte di settembre“, ovvero quella serie di sconti che, fino al prossimo 7 settembre, ci delizierà con tagli al prezzo davvero molto corposi e che, ad ora, ci ha già dato l’occasione di acquistare una miriade di articoli a prezzi scontati, come smartwatch Polar, elettrodomestici da cucina e persino prodotti per lo sport e il tempo libero! Ebbene, con la mattinata di oggi si cambia completamente argomento, tant’è che abbiamo deciso di proporvi quelle che sono le imperdibili offerte che lo store sta dedicando al mondo dei videogame, selezionando per voi gli sconti davvero imperdibili!

Numerose e variegate le proposte, che spaziano attraverso tutte le principali piattaforme di gioco del mercato, con prezzi bassissimi che, senza alcun dubbio, vi permetteranno di rimpinguare la vostra collezione, a prescindere che siate giocatori PlayStation, Xbox o Nintendo. In ogni caso, se volete un consiglio, specie ora che è finita l’estate, vi suggeriremmo di dare un’occhiata a quella che è l’offerta che lo store sta riservando al divertentissimo (e funzionale) Ring Fit Adventure per Nintendo Switch che, dopo il boom di vendite accentuato dal lockdown, ha consacrato la sua posizione di “sleeping hit” del catalogo Nintendo.

Originariamente venduto a 79,99€, ed oggi in sconto a 69,90€, Ring Fit Adventure è un titolo divertente e brillante, che coniuga in modo intelligente un classico videogame di stampo ruolistico (nulla di troppo complesso, tranquilli), a quelli che sono gli esercizi a corpo libero più tipici, con allenamenti che spaziano tra braccia, addominali, gambe, esercizi di equilibrio e cardio. Si tratta, in sostanza, di un modo simpatico e molto accattivante di fare esercizio tra le mura domestiche il che, dopo l’estate ed il suo stile di vita smodato, sarà un toccasana per moltissimi di voi.

Qualora, infatti, non aveste la voglia o la costanza di tornare in palestra, con Ring Fit Adventure avrete a disposizione un alleato non da poco, che vi invoglierà a tenervi in forma divertendovi, grazie ad un sistema di gioco davvero ben progettato, e comunque realmente valido nell’aiutarvi a rimettervi in forma. Gli esercizi, infatti, sono sfidanti nella loro semplicità, ed il gioco, in collaborazione con i due Joy Con, si assicurerà che assumiate la posa corretta durante l’esecuzione degli esercizi, aiutandovi, col tempo, a migliorare ed aumentare le vostre performance di allenamento.

Il bello è che tutto questo si svolge in un mondo animato e colorato, sorretto da una storia lunga e accattivante, ed in cui saremo i protagonisti di una ricca avventura dinamica in terza persona, con tanto di combattimenti, boss fight, equipaggiamenti e level up! Insomma, un’esperienza davvero unica e divertente che, in ogni caso, è comunque solo una delle tante proposte in sconto da Amazon, ed ecco perché vi suggeriamo di rivolgere la vostra attenzione non solo alla nostra lista di prodotti consigliati, ma anche e soprattutto l’intera pagina Amazon dedicata a queste offerte, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale.

