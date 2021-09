Offerte di settembre Amazon: non crederai agli sconti sui monitor MSI!

Le “Offerte di Settembre” di Amazon continuano a regalare grandissime opportunità di risparmio, come per il caso degli sconti riservati a Einhell e Black+Decker, sugli spazzolini elettrici Oral-B e ai prodotti a marchio Philips. Invece, in questo articolo vi segnaliamo la promozione dedicata ai monitor MSI, con una piccola selezione di prodotti ora venduti a prezzi decisamente convenienti!

Amazon, dunque, ha inaugurato una nuova iniziativa sui migliori prodotti targati MSI, compatibile chiaramente con le “Offerte di Settembre”. Tra gli articoli promozionati, vi consigliamo di dare un’occhiata al monitor curvo MSI Optix MPG341CQR. Generalmente commercializzato a 899,00€, quest’oggi e fino al prossimo 7 settembre potrà essere vostro a “soli” 599,90€, grazie ad uno sconto del 33% che ne ha tagliato il prezzo consigliato dal produttore di quasi 300,00€!

Stiamo parlando di uno dei migliori monitor attualmente in commercio perché permette di giocare al massimo dei dettagli, a patto di possedere un dispositivo capace di riprodurre videogiochi ad una risoluzione in 2K a 144 Hz. Per quanto concerne le sue caratteristiche tecniche, questo prodotto vanta un pannello VA curvo da 34 pollici con una risoluzione di 3440 X 1440 pixel, una frequenza d’aggiornamento di 144 Hz (come specificato prima) e un tempo di risposta di 1 ms.

L’MSI Optix MPG341CQR è anche dotato della tecnologia HDR 400, dunque è in grado di riprodurre immagini con maggiori dettagli, e questo fattore potrebbe sicuramente strizzare l’occhio agli amanti della fotografia, oltre agli appassionati del videogioco. Invece, per quanto riguarda la connettività, questo monitor possiede una porta DisplayPort e un HDMI.

Insomma, un prodotto eccellente ora disponibile ad un prezzo praticamente stracciato. Ciò detto, visto il numero poco copioso di prodotti compatibili con l’iniziativa, vi riportiamo di seguito la lista completa degli articoli, cosicché possiate fin da subito controllare in prima persona tutte le proposte di Amazon.

Infine, vi ricordiamo ancora una volta che, qualora siate all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

