Offerte LEGO Star Wars su Yeppon! Che la forza sia con noi!

Vi segnaliamo che su Yeppon sono arrivate delle ottime offerte relative i set Lego Star Wars, con sconti non altissimi, ma comunque molto interessanti, che vi permetteranno di accaparrarvi uno degli ambitissimi set dedicati ad una delle saghe di fantascienza più famose ed amate di sempre. Non stiamo parlando solo dei set più piccoli e comuni, ma anche di vere e proprie perle, come è il caso della bellissima Slave I, la celebre astronave del mercenario mandaloriano Boba Fett, entrata di prepotenza nell’immaginario collettivo sin dai tempi de L’Impero colpisce ancora.

Generalmente venduta a 129,99€, la Slave I è in sconto su Yeppon a 115,99€ che possono sembrare pochi ma che non lo sono affatto se si considera quanto poco siano soggetti a cali di prezzo i set Lego. Per altro, quella proposta non è neanche un’edizione comune della Slave I, ma è la recentissima uscita messa in commercio per il 20° anniversario della serie Lego Star Wars che, oltre ad essere composta da ben 1007 pezzi, è arricchita dalla presenza di ben 6 minifigure, ovvero: Boba Fett, Han Solo, Zuckuss e 4-LOM, più una minifigure di Han Solo intrappolato nella carbonite e una della Principessa Leia del 20° anniversario con tanto di espositore! Ricchissima di dettagli, la Slave I contiene una cabina di pilotaggio staccabile con spazio per una minifigure al suo interno, sedile autolivellante e ali laterali, una maniglia per il trasporto, grilletti separati per i 2 shooter a molla, cannoni rotanti e un portello posteriore chiudibile per stivare Han Solo nella carbonite.

Insomma, un set davvero eccezionale che è solo uno dei diversi proposti da Yeppon in occasione di questa intrigante tornata di offerte. Tornata che, per altro, vi proponiamo nella sua interezza con l’invito a consultare comunque le pagine dello shop dedicate ai prodotti Lego così da poter controllare il restante catalogo nel caso in cui vogliate optare per un ordine più cospicuo. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, ed ai blocchetti, vi ricordiamo ancora una volta che sono già disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

Prodotti in offerta

