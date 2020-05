Offerte Olympus su Amazon: sconti su registratori ed obiettivi

Negli ultimi giorni vi abbiamo segnalato le ottime promozioni cominciate su Amazon riguardo i robot aspirapolvere, i rasoi e regolabarba Braun ed i trapani Bosch Professional, adesso passiamo a prodotti decisamente diversi con gli sconti che riguardano la Olympus, azienda leader in ambito di attrezzature ottiche e fotografiche.

Vista la moltitudine di elementi in offerta, in questa selezione di prodotti potrete trovare registratori ottimizzati per la voce o altri pensati appositamente per la registrazione di musica, per non parlare della presenza di fotocamere, binocoli e di numerosi obiettivi fotografici professionali. Per quanto riguarda i registratori, vi segnaliamo la presenza in sconto dell’Olympus LS-P4, registratore munito di attacco USB per esser collegato direttamente al pc e scaricare rapidamente i file, disponibile all’incredibile prezzo di 129,99€ anziché 179,00€! Questo registratore appartiene alla serie LS e quindi è fra i più piccoli mai realizzati da Olympus, ma nonostante questo è in grado di realizzare registrazioni ad alta risoluzione sia di parlato che di un’esibizione musicale. Inoltre l’LS-P4 è uno dei primi registratori in grado di acquisire l’audio in formato FLAC, oltre che nei classici formati PCM e MP3, ottenendo file da 96 kHz/24 bit, ossia con una qualità superiore a quella dei CD musicali! La presenza di un microfono zoom e della possibilità di controllare la direzionalità dell’audio, assieme alla sua qualità audio, e alla tecnologia di cancellazione del rumore, rendono il LS-P4 il perfetto compagno per qualsiasi evento.

Il registratore LS-p4 è solo uno dei molti prodotti Olympus in offerta, ed il nostro consiglio rimane quello di visitare la pagina principale della promozione, così da potervela consultare per bene e trovare l’offerta che si addice alle vostre esigenze. Prima di lasciarvi andare a vedere le varie offerte Olympus, vogliamo tuttavia ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

le migliori offerte Olympus

