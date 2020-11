Offerte Secretlab Black Friday: sconti sulle migliori sedie gaming

Siamo nel pieno della settimana del Black Friday 2020 e ogni giorno gli sconti e le offerte continuano ad arrivare sempre più numerosi. Oggi, è il turno di Secretlab, produttore leader di sedie da gaming. SecretLab ha infatti avviato il proprio “Black Friday Sale” con prezzi incredibili su moltissimi modelli di sedie da gaming. Avremo accesso a 70 euro di sconto su molteplici modelli di Secretlab 2020 Series PRIME 2.0 e sui modelli SoftWeave Fabric. Inoltre, tutti i modelli Secretlab 2020 Series NAPA ricevono uno sconto ancora più grande, precisamente di 75 euro.

Il Black Friday 2020 sta per arrivare! Preparati come si deve all’evento dell’anno leggendo il nostro articolo di consigli!

Prima di tutto, specifichiamo che in questa offerta del Black Friday 2020, Secretlab non include i seguenti modelli di sedie da gaming: LEC, Orda, Alleanza, Ahri, Akali, Yasuo, K/DA POPSTARS e K/DA ALL OUT Edition, insieme a tutti i modelli TITAN XL. Questi sconti, quindi, cosa includono? Moltissime tipologie di sedie da gaming, ve lo assicuriamo!

La pagina dedicata agli sconti del Black Friday 2020 delle sedie da gaming Secretlab, inoltre, propone una semplice guida dedicata alle dimensioni: potete infatti inserire la vostra altezza e il vostro peso, a quel punto la pagina vi suggerirà la categoria di modello più adatto a voi (OMEGA o TITAN). Quasi ogni edizione delle sedie da gaming è disponibile in entrambe le categorie di modello.

Come avrete di certo capito, le possibilità sono veramente molteplici, ed ecco perché vi offriamo qui in calce una ricca selezione di prodotti da acquistare per questo Black Friday di Secretlab. Inoltre, vi ricordiamo che potete consultare anche la nostra pagina ufficiale dedicata alle offerte Black Friday, così da non perdervi nessuno dei prodotti in sconto. Infine, vi suggeriamo di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone e ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

» Clicca qui per trovare tutte le offerte del Black Friday 2020 di Secretlab « ­

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!