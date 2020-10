Secretlab World of Warcraft: le nuove sedie da gaming Orda e Alleanza

Secretlab, produttore di sedie da gaming noto in tutto il mondo, è pronto a mostrarci una sua nuova proposta: la Secretlab World of Warcraft. Secretlab è la scelta di Blizzard per la creazione di due sedie da gaming dedicate all’Orda e all’Alleanza.

“Ogni sedia riflette l’aspetto e l’estetica distintivi delle due fazioni in guerra: ispirati agli stendardi di Stormwind City e ai tetti spinati e alle audaci bandiere rosse all’interno della roccaforte dell’Orda di Orgrimmar, le sedie da gaming di Secretlab World of Warcraft daranno ai giocatori un oggetto da collezione mai visto in precedenza“.

Le Secretlab World of Warcraft Orda e Alleanza sono disponibili per ben due modelli di sedie da gaming della compagnia: OMEGA e TITAN. I materiali utilizzati sono stati idea per garantire un’alta traspirabilità, senza mettere mai in secondo piano la sensazione al tatto. Le sedie da gaming sono infatti estremamente morbide, ma anche dall’alta resistenza. Le sedie di Secretlab, inoltre, sono ideate per un assemblaggio semplice e intuitivo.

Vi ricordiamo inoltre le caratteristiche principali dei due modelli a disposizione per la Secretlab World of Warcraft:

OMEGA: massimo 180 cm di altezza, massimo 110 kg di peso

TITAN: tra 175 e 200 cm di altezza, massimo 130 kg di peso

Secretlab ha inoltre indetto un concorso che permette di vincere vari premi, compresa una sedia da gaming Secretlab World of Warcraft Allenza/Orda. La partecipazione è gratuita e potete trovare tutte le informazioni a riguardo nella pagina ufficiale del sito di Secretlab.

Se volete acquistare la versione Omega o Titan delle Secretlab World of Warcraft, tutto quello che dovete fare è seguire il link seguente:

Vi ricordiamo anche che sono state presentate molteplici altre version delle sedie da gaming Secretlab, come le edizioni Black3, l’edizione The Joker, ma anche la versione Rust (con DLC esclusivo)!