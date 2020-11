Secretlab League of Legends K/DA All Out Edition: la sedia da gaming delle K/DA

Secretlab, produttore di sedie da gaming noto in tutto il mondo, è pronto a mostrarci una sua nuova proposta: la Secretlab League of Legends K/DA All Out Edition. Si tratta della più recente aggiunta alla Collezione dei campioni League of Legends.

La Secretlab League of Legends K/DA All Out Edition è un seguito diretto della sedia da gaming record di incassi “Secretlab League of Legends POP/STARS Edition”. La All Out include nuove sezioni in similpelle iridescente realizzate appositamente per questa edizione.

La Secretlab League of Legends K/DA All Out Edition, creata a partire dal nuovo stile del gruppo pop, è una scelta praticamente obbligatoria per tutti i fan delle K/DA che vogliono celebrare il ritorno delle proprie beniamine dopo due anni di pausa.

Le Secretlab League of Legends K/DA All Out Edition sono disponibili per ben due modelli di sedie da gaming della compagnia: OMEGA e TITAN. I materiali utilizzati sono stati idea per garantire un’alta traspirabilità, senza mettere mai in secondo piano la sensazione al tatto. Le sedie da gaming sono infatti estremamente morbide, ma anche dall’alta resistenza. Le sedie di Secretlab, inoltre, sono ideate per un assemblaggio semplice e intuitivo.

Vi ricordiamo inoltre le caratteristiche principali dei due modelli a disposizione per la Secretlab League of Legends K/DA All Out Edition:

OMEGA: massimo 180 cm di altezza, massimo 110 kg di peso

TITAN: tra 175 e 200 cm di altezza, massimo 130 kg di peso

Se volete acquistare la versione Omega o Titan delle Secretlab League of Legends K/DA All Out Edition, tutto quello che dovete fare è seguire il link seguente:

Vi ricordiamo anche che sono state presentate molteplici altre versioni delle sedie da gaming Secretlab, come le edizioni Black3, l’edizione The Joker, ma anche la versione Rust (con DLC esclusivo) o la versione Orda/Alleanza di World of Warcraft!