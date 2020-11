Offerte Yankee Candle della settimana del Black Friday

Il Black Friday 2020 procede spedito e, ne siamo certi, sono già molti gli acquisti effettuati tra le numerose pagine del portale, tuttavia sappiate che le sorprese non sono ancora finite e che tra le pagine di Amazon c’è spazio non solo per i tipici prodotti tech, ma anche per qualcosa di decisamente diverso! Stiamo parlando delle offerte dedicate alle candele profumate, una promozione non proprio “tipica” per il portale che, forse anche in vista del Natale, ha deciso di far crollare il prezzo di molti degli articoli a marchio Yankee Candle, con sconti mediamente del 30% ma che in alcuni casi superano persino il 40%!

Vi starete chiedendo a cosa serve un oggetto del genere, ma in realtà il suo scopo è molto semplice: rendere l’atmosfera di una stanza molto più rilassante e piacevole grazie alla diffusione di fragranze dolci, speziate o dai profumi che richiamo alla natura. E va detto, in questo i prodotti Yankee Candle sono al vertice del mercato sin dagli anni 70, quando un sedicenne stava cercando un’ispirazione per un regalo e il Natale era alle porte. Decise di realizzare con le sue mani una candela per sua mamma, utilizzando materiali di uso quotidiano che trovò in cucina, e il risultato fu una candela così elegante che spinse la vicina di casa a offrirgli una somma di denaro per acquistarla. Da quel momento in poi, inizia il viaggio di Yankee Candle.

Un viaggio fatto di grande passione, tramutatasi negli anni in una selezione di fragranze vastissima e inimitabile, che vanta non solo numerose e stravaganti profumazioni, ma anche candele che hanno una durata di ben 150 ore, come ad esempio l’Angels Wings, che saprà portare il vostro morale alle stelle, grazie al suo aroma di dolce zucchero filato, ai petali di fiori celesti e alla vaniglia divinamente vellutata ad un prezzo praticamente irrisorio, ovvero 19,99€. Quelli selezionati da Yankee Candle sono ingredienti scelti con cura e che vantano cera di alta qualità, in modo da rendere i momenti speciali davvero speciali.

Di seguito, dunque, vi riportiamo alcune delle fragranze di questo importante marchio, ma per conoscerle tutte vi invitiamo a visitare la pagina dedicata. Inoltre, non dimenticate di seguire la nostra verticale dedicata agli sconti, che si è già riempita di notizie relative a questa vera e propria “festa degli sconti”. Allo stesso modo, vi suggeriamo sia di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Black Friday in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

