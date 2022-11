Se siete intenzionati ad acquistare una delle new entry 2022 in ambito smart TV, possibilmente a un prezzo scontato, vi consigliamo di non farvi scappare l’offerta attiva su questo modello Samsung QE55S95BATXZT OLED 4K da 55″. L’articolo in questione è disponibile a un prezzo folle su Mediaworld, ma solo per altre 48h. Al momento, potrete acquistarlo a soli 1.412,00€ invece di 2.499,00€!

Lo store ha creato un’intera sezione dedicata agli articoli che aderiscono al super Black Friday Mediaworld, con sconti fino al 42%, a vostra disposizione solo fino al 9 novembre. Proprio per questo, dovreste cogliere al volo il ribasso attivo su uno dei top di gamma Samsung, fintato che aderisce a queste offerte, visto che si tratta si tratta di una delle novità dell’anno e che probabilmente non sarà nuovamente disponibile a questo prezzo per diverso tempo!

La Smart TV Samsung OLED 4K da 55″ ha ben 4 caratteristiche principali da non sottovalutare: colori più profondi grazie ai pixel autoilluminanti, l’ottimo Processore Neural Quantum 4K, un design ultrasottile e la tecnologia Dolby Atmos per un comparto audio davvero impareggiabile. A differenza dei modelli tradizionali, i nuovi innovativi OLED con Quantum Dot offrono immagini più nitide e accurate che mai, con sfumature vivaci e colori accesi.

Inoltre, che sia il TG della sera, un classico del cinema o un match sportivo, l’ordinario diventa straordinario grazie al Processore Neural Quantum 4K di Samsung OLED. Quest’ultimo si occupa di combinare ben 20 reti neurali multistrato, in modo tale da analizzare le immagini creando una profondità tridimensionale e aumentando l’effetto realistico di ogni scena. Non meno importante, regola automaticamente la luminosità, amplifica il contrasto, potenzia gli oggetti e aumenta la risoluzione.

Come già accennato, avrete la possibilità sfruttare un audio immersivo 3D senza dover mai regolare le impostazioni e, grazie ai nuovi altoparlanti firmati Samsung, l’esperienza Dolby Atmos è ideata per passare al livello successivo con un audio che riesce a catapultarvi al centro dell’azione. Ultime ma non per importanza, lo stile e l’eleganza del design LaserSlim ultrasottile che sono perfettamente incarnati da una cornice minimalista e il sottilissimo profilo posteriore. In questo modo il tv si fonde armoniosamente in qualsiasi ambiente, diventando parte integrante dell’arredo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri 3 canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

