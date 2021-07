Oltre 1000€ di sconto su questo TV OLED da 77″ grazie al nostro codice sconto!

Se state cercando il momento perfetto per comprare un grosso televisore dotato di pannello OLED e delle migliori tecnologie sia hardware che software, vi segnaliamo che potrebbe non esserci momento migliore di questo, almeno per diversi mesi, per mettere nel proprio salotto lo smart tv che si è sempre desiderato. Grazie ad un codice sconto esclusivo, infatti, avrete la possibilità di acquistare il TV LG OLED77A16LA da ben 77 pollici al prezzo migliore della rete, ma solo fino all’11 luglio.

L’esclusivo coupon da inserire al momento del pagamento è TOMS10 e lo si potrà sfruttare sul noto portale Yeppon, aggiungendo a carrello quello che sarà un televisore in grado di stupirvi sotto ogni aspetto. Un’offerta ben mirata, dunque, rivolta ad un pubblico molto esigente e che si può permettere di piazzare nel proprio salotto un televisore da ben 77 pollici, il cui costo di listino si avvicina all’incredibile soglia di 4.000€, ma che grazie agli sconti del portale e al nostro coupon esclusivo, potrete acquistare a 2.699,99€.

Come detto, è il prezzo più basso della rete per questo specifico modello, che gode di uno strepitoso pannello OLED di ultima generazione con bordi sottilissimi e di accortezze lato software che non lasciano spazi a compromessi. D’altronde, i televisori LG sono da sempre ai vertici della categoria per quanto concerne la qualità del pannello, e con il modello 2021 il produttore ha saputo migliorare anche quello che era il top di gamma della passata generazione, ottimizzando i contrasti e implementando una schermata home completamente rinnovata, che saprà suggerirvi i contenuti più adatti a voi in modo ancora più preciso, grazie al nuovo processore a7 di quarta generazione.

Con una diagonale da 77 pollici, sarà come avere il cinema in casa, e con una fedeltà cromatica pari al 100% potrete apprezzare ogni minimo dettaglio. Notevole anche la sezione audio che grazie agli altoparlanti integrati riuscirà a farvi sentire tutti gli incredibili effetti del Dolby Atmos, garantendovi un audio multidimensionale. A tal proposito, il TV LG OLED77A16LA vi permetterà di collegare diverse casse bluetooth, in modo da ottenere una vera esperienza audio surround senza fili.

N.B.: risparmiate un ulteriore 10% utlizzando il codice sconto esclusivo TOMS10

