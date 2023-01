Se state valutando l’acquisto di una smart TV di ottima qualità, in grado di assicurarvi delle prestazioni davvero imbattibili, vi consigliamo di non farvi scappare questo fantastico modello Sony in super sconto. Per poco, potrete portare a casa il modello Sony Bravia da 55″ disponibile ad appena 797,99€ invece di 1.049,99€!

Si tratta di un TV che utilizza algoritmi avanzati per ridurre il rumore dell’immagine e aumentare i dettagli visibili sul pannello grazie all’ottima risoluzione in 4K. Inoltre vi assicura un audio chiaro e di alta qualità, per un’esperienza super coinvolgente dovuta ai fantastici X-Balanced Speaker e al suono surround Dolby Atmos. Proprio per questo, il nostro consiglio è di non farvi scappare l’offerta e portare a casa il modello Sony Bravia in questione fintanto che siete in tempo!

Uno dei veri punti di forza della Smart TV Sony Bravia da 55″ è il potente processore X1 che si occupa di migliorare costantemente la qualità dei contenuti in scena. Grazie a un segnale 4K ancora più chiaro, tutto quello che guardate sullo schermo si avvicina alla qualità 4K e si arricchisce di contrasti e colori realistici, anche se siete sintonizzati sui canali tradizionali. Non meno importante, il modello che vi stiamo proponendo gode di un’ampia gamma cromatica e dell’esclusivo algoritmo Triluminos Pro che rileva il colore da saturazione, tonalità e luminosità per riprodurre sfumature naturali in ogni dettaglio.

Inoltre, avrete il piacere di osservare immagini 4K ricche di texture e particolari, entrambi sempre super fluidi e nitidi anche in sequenze di azione rapida grazie alla feature Motionflow XR. Questa tecnologia innovativa crea e inserisce fotogrammi aggiuntivi tra i fotogrammi originali, confrontando i principali fattori visivi e calcolando la frazione di secondo che manca nella sequenza. In questo modo, l’effetto spettacolare e cinematografico è sempre garantito!

Non meno importante, il Sony Bravia da 55″ è provvisto di Auto Low Latency Mode in HDMI 2.1, per cui riconosce quando viene collegata e accesa una console e passa automaticamente alla modalità a bassa latenza. L’azione è più fluida e reattiva, ideale per giochi ad alta intensità e in rapido movimento. Con Auto Mapping della Tonalità HDR, inoltre, le impostazioni sono ottimizzate durante la configurazione iniziale della vostra PS5.

Da non sottovalutare anche l’esperienza audio, che vi abbiamo accennato nell’introduzione, e che può cambiare a seconda dell’ambiente. Le tende di una stanza, ad esempio, assorbono il suono, mentre gli oggetti posti davanti al televisore possono disturbare la diffusione sonora, compromettendo la qualità di ascolto. Il TV, quindi, riproduce il suono in modo tale da valorizzarlo e ottimizzarlo in base alle condizioni della stanza in cui è posizionato. Da menzionare l’assistente vocale Google che vi permetterà di usare la vostra per trovare film, aprire app, riprodurre musica e controllare il dispositivo. Potrete chiedere all’assistente Google di trovarvi dei contenuti in particolare, divisi per genere oppure di offrirvi consigli personalizzati dicendo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, del termine della promozione.

