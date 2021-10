Oltre 300€ di sconto su questa TV OLED con soundbar da Mediaworld

Dopo aver scoperto l’ottima offerta Amazon della mattinata, vi segnaliamo che anche Mediaworld intende concludere questa settimana con la certezza di offrire ai suoi clienti la possibilità di risparmiare sui loro acquisti online. Tali occasioni provengono ancora una volta dalla sezione Solo per Oggi, all’interno della quale oggi troverete prodotti che finora non sono mai stati scontati dal portale, come ad esempio la nuovissima smart tv HiSense 55A9G.

Nelle prossime ore e fino alla mezzanotte sarà proprio questo televisore ad essere la proposta più interessante tra quelle attualmente disponibili, almeno secondo il nostro giudizio. Si tratta, infatti, di una smart TV di ultima generazione, un modello presentato nel 2021 a 1.599,00€ sul quale oggi potrete risparmiare ben 320€, dandovi modo di portare questo concentrato di tecnologia nel vostro salotto per 1.279,00€.

Un prezzo in linea per un televisore OLED, se non fosse per la presenza di una soundbar integrata che ne aumenta la resa dal punto di vista audio. Quindi l’arma in più di HiSense 55A9G rispetto alla concorrenza risiede negli altoparlanti, i quali sono posizionati frontalmente e con un design che, oltre a ricordare quello di una soundbar, permette di riprodurre decisamente meglio gli effetti acustici dei contenuti multimediali, qualunque essi siano.

Il sistema audio integrato nella HiSense 55A9G, infatti, dispone di numerosi tweeter e woofer, e sorprende come il produttore abbia trovato lo spazio per aggiungere anche un piccolo subwoofer, per non parlare dei 2 altoparlanti superiori, atti a creare un effetto surround quasi come un vero sistema 5.1. Insomma, la parte audio di questo televisore è veramente ai vertici della categoria e sarà sicuramente apprezzata da coloro che amano guardare film e ascoltare tanta musica direttamente dal TV, grazie alla possibilità di connetterlo con gli assistenti vocali.

Un intrattenimento senza compromessi, reso possibile anche dall’ottimo pannello da 55 pollici che, come detto, vanta la tecnologia OLED e gli ultimi standard HDR, per immagini brillanti e spettacolari in ogni condizione di luce. Da segnalare poi il nuovo software VIDAA 5.0, che vi permetterà di accedere a qualsiasi contenuto e app in maniera ancora più semplice e veloce rispetto al passato e, infine, le porte HDMI 2.1 con la rispettiva modalità gaming, la quale rende la HiSense 55A9G anche un ottimo televisore per i possessori di console di ultima generazione.

