Se cercate un nuovo frigorifero capiente, di qualità e in grado di conservare gli alimenti in modo ottimale durante tutte le stagioni dell’anno, allora l’offerta disponibile oggi su Comet relativa al frigorifero con doppia porta Samsung Rt50k6335ef vi interesserà, visto che parliamo non solo di un ottimo prodotto ma anche di uno sconto del 37%.

Il prezzo sarà di 707,75€ grazie a uno sconto extra del 5%, che vi verrà applicato al momento del checkout, sufficiente per permettervi di acquistare questo grande elettrodomestico alla cifra più bassa del web, merito anche dell’assenza delle spese di spedizione, spesso non incluse sui grandi elettrodomestici. Aggiungendo 25,00€ al prezzo finale, Comet vi consegnerà il frigorifero al piano e vi aiuterà a fare la prima installazione, arricchendo quella che è un’offerta davvero ottima.

Il Samsung Rt50k6335ef è un frigorifero con tecnologia No Frost, il che significa che non avrete problemi di muffa, spesso causata da uno scarso sistema di ventilazione che provoca umidità all’interno degli scomparti. Ciò eviterà anche la formazioni di batteri, cosicché gli alimenti non si deterioreranno, mantenendo il sapore originale più a lungo rispetto a un modello tradizionale. La tecnologia No Frost, inoltre, è nota per la sua affidabilità, in stretta correlazione con il motore Digital Inverter, che farà sì che la manutenzione del frigorifero sia davvero minima.

La parte relativa al freezer, la cui capacità è di 125 litri, è situata in alto, mentre la parte inferiore è dedicata totalmente agli scomparti del frigo, che ha una capacità di 375 litri. Se doveste avere bisogno di uno spazio extra, potrete trasformare il congelatore in un frigorifero grazie alle 5 modalità di conversione, che rendono il Samsung Rt50k6335ef un elettrodomestico molto flessibile in tal senso. Gli interni sono super ottimizzati, con ogni scomparto studiato per offrire una perfetta visibilità, grazie anche alla luce a LED, oltre che il giusto spazio per riporre ogni alimento al suo posto.

Ora che sta per arrivare la stagione calda, troverete utile la funzione Power Cool, che raffredderà cibi e bevande in un lampo, dandovi la possibilità di avere sempre a disposizione qualcosa di fresco con cui dissetarvi. Se vi serve produrre ghiaccio, invece, potrete fare affidamento alla funzione Power Freeze. A prescindere dagli alimenti che dovete conservare, il sistema Twin Cooling Plus di Samsung Rt50k6335ef garantirà infine che non ci sia alcuna diffusione di odori indesiderati, rendendo questo frigorifero ottimale per tutte le stagioni dell’anno.

