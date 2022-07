Se siete intenzionati ad acquistare una fantastica smart TV a un prezzo conveniente, vi consigliamo di dare un’occhiata alla promozione attiva su questo modello Philips, disponibile a un costo super ridotto da Amazon ma solo per il Prime Day. Al momento, potrete portare a casa la Philips OLED Series 9 da 48″ a soli 999,00€ invece di 1.599,00€, un’offerta da non lasciarsi scappare tenendo presente che si tratta di un prodotto in grado di portare il cinema a casa vostra.

Questa smart TV è ideate per garantirvi il massimo in ambito cromatico e non solo, per una visione assolutamente imperdibile di tutti i vostri prodotti preferiti. Dunque, trattandosi di un’offerta davvero valida a un prezzo particolarmente scontato, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che l’offerta termini e andare uno sguardo alla nostra lista di smart TV più convenienti durante questo Prime Day!

Questo TV OLED Ultra HD con risoluzione 4K vi propone delle immagini di altissima qualità, a partire dal processore P5 con intelligenza artificiale che si occupa di assicurarvi film e serie TV dei colori vibranti ed estremamente realistici. L’algoritmo dell’AI ad apprendimento profondo si occupa di elaborare le immagini in modo simile al cervello umano per questo, indipendentemente dal contenuto riprodotto, otterrete sempre il massimo dei dettagli, con movimenti fluidi e totale assenza di sfocatura.

Anche il comparto audio è sinonimo di qualità, in quanto la smart TV Philips è dotata di altoparlanti Bowers & Wilkins per prestazioni incredibilmente realistiche grazie ai diffusori disposti verso l’alto, pensati per consentirvi di sfruttare al meglio la tecnologia dal Dolby Atmos di cui è provvisto il prodotto. In più grazie alla modalità Philips Ambilight avrete la possibilità di vivere in prima persona ogni sfumatura della pellicola, in quanto i LED intelligenti posti sui 4 bordi del televisore risponderanno automaticamente all’azione in corso sullo schermo, emettendo una luce coinvolgente sulla vostra parete.

