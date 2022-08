Se cercate degli auricolari true wireless con design e qualità premium a meno di 100€, Amazon ha l’offerta giusta per voi! Il portale, infatti, propone gli Oppo Enco X a soli 99,99€, a seguito di uno sconto quasi del 50%, che si traduce in un risparmio netto di 80€, sufficiente per permettervi di acquistare quest’ottimo prodotto al miglior prezzo!

Come tutte le ottime occasioni, anche questa sarà a tempo limitato, pertanto non lascatevi sfuggire questa offerta, che coinvolge un paio di auricolari true wireless con caratteristiche paragonabili alle migliori soluzioni della concorrenza, a un prezzo però più competitivo grazie appunto a questo speciale sconto applicato da Amazon.

Nonostante il mercato degli auricolari true wireless sia saturo, il noto produttore cinese è riuscito a fare in modo che gli Oppo Enco X fossero un prodotto in grado di distinguersi dalla massa e di farsi apprezzare come non riescono a fare tanti altri brand emergenti. Ciò è dovuto non tanto al design, che riprende il tipico form factor degli auricolari TWS in-ear, quanto più nella ricerca e sviluppo che il produttore ha dedicato alla realizzazione di questo prodotto, fatta in collaborazione con Dynaudio.

Per garantire la miglior resa sonora, gli Oppo Enco X sono stati testati con 30 materiali diversi e con oltre 130 componenti prima di arrivare a una conclusione che assicurasse un’esperienza di ascolto di alto livello, sia durante la riproduzione di musica che durante le chiamate tramite Bluetooth. Quest’ultime verranno ulteriormente ottimizzate dai 3 microfoni integrati, che servono poi alla cancellazione del rumore di funzionare in maniera impeccabile, eliminando i tipici rumori di fondo che compromettono l’ascolto con l’interlocutore.

Tecnologicamente avanzati, gli Oppo Enco X vantano la trasmissione wireless LHDC che, come detto, garantirà una qualità audio impeccabile in qualsiasi situazione d’ascolto, ponendosi a un livello superiore rispetto al formato AAC. Segnaliamo, infine, che la proposta di Oppo supporta la ricarica inversa, cosicché possiate ricaricare i padiglioni anche tramite lo smartphone.

