Oppo Find X2 Lite in super offerta su eBay

A poche ore dalla festa del papà, potrebbe valere la pena scoprire le offerte degli Imperdibili di eBay, dal momento che ci sono buone probabilità che il catalogo contenga ancora numerose occasioni relative a questa ricorrenza, oltre alle consuete opportunità su smartphone, smart tv ed elettrodomestici. D’altronde, eBay è sempre un punto di riferimento su queste categorie e le ottime offerte non mancano neanche oggi.

Una delle tante che ci teniamo a segnalarvi oggi vede lo smartphone Oppo Find X2 Lite, che subisce un ribasso importante permettendovi di acquistarlo a soli 279,99€ invece di 499,99€. Come gli appassionati ben sapranno, in questa fascia di prezzo il mercato degli smartphone è ricco di alternative, ma questo specifico modello vanta specifiche tecniche che lo fanno risaltare rispetto a molti altri.

A bordo troviamo lo Snapdragon 765G, un chip che, oltre ad essere performante in tutte le condizioni di utilizzo, supporta anche il 5G, che vi permetterà di sfruttare l’incredibile velocità della rete di ultima generazione e avere così uno smartphone a prova di futuro. Con la sua scocca completamente in vetro, Oppo Find X2 Lite non è solo potenza bruta, ma anche eleganza ed ergonomia, merito del design con bordi stondati e del display da 6.4 pollici, capace di permettervi di utilizzarlo anche con una sola mano, un aspetto che sta diventando sempre più raro da trovare negli smartphone moderni.

Altri punti a favore di Oppo Find X2 Lite sono il display AMOLED, che gli conferisce un valore superiore, e l’ottimo comparto fotografico composto da 4 sensori, le cui qualità si dimostra sopra la media. A completare quello che è uno dei migliori smartphone della sua categoria è la presenza della ricarica rapida da 30W, che vi permetterà di portare la batteria da 4025 mAh al 100% in poco più di un’ora.

Un’ottima occasione, dunque, per dotarsi di uno smartphone di ottimo livello, occasioni che possono essere rese ancora più interessanti grazie al codice PRIMAVERA21, che vi permetterà di risparmiare 10€ su una spesa minima di 80€ su tutti i prodotti presenti nelle pagine degli Imperdibili di eBay. Un motivo in più, quindi, per andare a controllare se è presente il vostro articolo preferito e scoprire magari che si trova ad un prezzo veramente irrisorio. Detto ciò, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

