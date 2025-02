Costa di solito 100€, ma oggi meno di 60€: SSD portatile e sicuro

Chi è alla ricerca di un’unità di archiviazione esterna capiente, affidabile e veloce oggi ha un’occasione imperdibile. L’ORICO B5PLUS, un SSD portatile da 1 TB, è disponibile a soli 59,99€, merito di un ulteriore sconto di 20€ grazie a un coupon dedicato. Solitamente venduto a 100€, questo SSD offre prestazioni di buon livello a un prezzo estremamente competitivo. Ideale per chi lavora con file di grandi dimensioni, come fotografi e videomaker, permette di espandere lo spazio di archiviazione senza preoccupazioni.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout

ORICO B5PLUS, chi dovrebbe acquistarlo?

ORICO B5PLUS è un componente perfetto per coloro che sono in costante movimento e hanno la necessità di portare con sé una grande quantità di dati in modo sicuro e affidabile. Grazie alla sua capacità di 1 TB, soddisfa la crescente domanda di spazio di archiviazione per backup, trasferimento di file di grandi dimensioni o semplicemente per espandere la memoria disponibile su smartphone, tablet e PC USB-C.

Con una velocità di trasferimento dati fino a 460 MB/s, è consigliabile agli utenti come fotografi, videomaker e designer che hanno bisogno di accedere e trasferire rapidamente i propri lavori. Inoltre, il design compatto e la costruzione robusta dell'ORICO B5PLUS lo rendono l'alleato ideale per coloro che non possono permettersi di compromettere la sicurezza dei loro dati.

La compatibilità universale grazie al cavo USB-C 2 in 1 assicura la massima versatilità di utilizzo con una vasta gamma di dispositivi. Considerando l'offerta attuale, è un'opportunità da non perdere per chi è alla ricerca di una soluzione di archiviazione esterna affidabile, veloce e di alta capacità a un prezzo accessibile.

Vedi offerta su Amazon