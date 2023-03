Siete interessati a fare il cambio d’armadio o ad accaparravi a un ottimo prezzo dei prodotti di ottima qualità? A fare al caso vostro sono allora le offerte dell’outlet Nike, con tantissimi capi di abbigliamento e scarpe con sconti che arrivano anche a diverse decine di euro. Insomma, i prodotti in offerta fino al 40% di sconto sullo store di Nike sono veramente tanti e tutti di gran interesse.

Pexels

Se amate lo sport e in particolare il calcio i pantaloni da jogging Paris Saint-Germain Tech Fleece sono ad esempio un gran affare con il 35% di sconto, mentre la felpa Nike Sportswear Tech Fleece in più colorazioni con il 30% di sconto vi tornerà utile in ben più di un’occasione.

Non mancano ovviamente anche scarpe di stile, come le bellissime e iconiche Nike Air Force 1 Low Retro, proposte per l’occasione con ben il 20% di sconto rispetto a quello che è il loro prezzo di listino, sia nella versione con baffo blu che in quella con baffo rosso. Gli sconti fino al 40% dell’outlet di Nike sono però anche molti altri: potete trovarli tutti nella pagina dedicata dello store.

