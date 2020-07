Partono i Lavazza Days: tante offerte su caffè in capsule e cialde!

Se il caffè è una di quelle cose senza di cui non riuscite a stare, vi consigliamo di prestare attenzione a questa nuova promozione a tema di Amazon. Presso lo store, infatti, sono cominciati i Lavazza Days che, fino al 19 luglio, vi daranno la possibilità di acquistare il caffè dello storico marchio torinese a prezzi davvero ottimi: cialde, caffè macinato, capsule e perfino macchine, tutti i prodotti godono di prezzi eccezionali, con un’offerta adeguata a tutti i palati!

Dunque, grazie a questa promozione, potrete acquistare cialde compatibili con tutti i tipi di macchinette Lavazza come Nespresso, oppure A modo mio in tutte le loro variegate tipologie di fragranze, così da poter assecondare qualsiasi gusto. Non mancano poi offerte dedicate al caffè in polvere, adatto per Moka e macchine, nonché promozioni sul caffè in grani, la cui macina al momento permette di assaporare a pieno l’aroma e l’intensità della miscela.

Infine vi segnaliamo, come detto, anche la presenza di diverse offerte relative alle macchine del caffè in vendita con abbinata una scorta di cialde, come è il caso della macchina del caffè Jolie venduta assieme a 64 capsule Crema e Gusto all’incredibile prezzo di 71,80€! Un prezzo davvero conveniente, che vi permetterà di acquistare una macchina dal minimo ingombro (appena 12 cm) ma con un serbatoio di 0,6 l che permette di realizzare numerosi caffè generando appena 44db di rumore.

Le offerte del Lavazza Days sono molte, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata all’iniziativa e poter trovare il tipo di caffè più in linea con i vostri gusti. Qualora poi foste degli appassionati di caffè, vi invitiamo caldamente a consultare le nostre guide agli acquisti! La prima è relativa l’acquisto delle migliori macchine da caffè disponibili sul mercato, la seconda è invece relativa le migliori cialde, capsule e caffè macinati. Infine, prima di lasciarvi alle varie tipologie di aroma su Amazon, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

