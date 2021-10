Piastra per capelli a vapore BaByliss ad un prezzo shock su Amazon!

Questa mattina vi abbiamo proposto le principali offerte giornaliere provenienti dai maggiori store online, e in questo articolo vogliamo ritornare ancora una volta su Amazon per parlarvi di una nuova ed interessante iniziativa, rivolta a tutti coloro che desiderano acquistare una piastra a vapore per lo styling dei capelli sviluppata da Babyliss.

La promozione in questione abbatte il prezzo della piastra lisciante BaByliss ST495E del 41%, portando il prezzo consigliato da 139,99€ a “soli” 82,39€, con un taglio netto di ben 57,60€. Si tratta di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, perché permette appunto di lisciare i propri capelli facilmente e soprattutto velocemente.

Dotato di un rivestimento in Diamond Ceramic ad alta concentrazione, questo prodotto garantisce risultati perfetti a lunga durata in pochi secondi. Inoltre, grazie alla funzione vapore, è in grado di lisciare e idratare i capelli, anche quelli più spessi e crespi, in modo tale da proteggerli. Le piastre sono larghe 39 millimetri e vantano dei pettini integrati che permettono di lisciare districando la ciocca fin dalla prima passata.

Al contempo, è possibile anche ottenere uno styling differente, grazie al suo design curvo in metallo che consente di realizzare look mossi a lunga durata. Per quanto concerne le sue restanti specifiche tecniche, questa piastra è pronta all’uso in 15 secondi e può raggiungere una temperatura massima di 230 gradi centigradi.

Insomma, stiamo parlando di un autentico best-buy della categoria e rappresenta dunque un ottimo investimento. Chiaramente, questo articolo non è l’unico prodotto compatibile con l’iniziativa di Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate visionare tutte le proposte e scegliere quella che meglio si addice alle vostre esigenze.

