Piccoli e grandi elettrodomestici con sconti da Black Friday su Amazon!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte del giorno di Amazon, torniamo a parlare delle strepitose offerte del portale per segnalarvi che, già da qualche giorno, su Amazon hanno preso il via una serie di eccellenti promozioni, tutte dedicate al mondo degli elettrodomestici grandi e piccoli.

Si tratta di sconti davvero pregevoli, non solo perché disponibili su di una quantità esagerata di prodotti, ma anche perché le offerte proposte possono arrivare anche al 50%, offrendovi così un’occasione che rivaleggia, senza dubbio, con le offerte tipiche di periodi come il Black Friday.

Diverse le proposte, con anche alcuni articoli poco noti ma di assoluto pregio, come è il caso di una nostra recente conoscenza, ovvero quell’ottimo aspirapolvere senza fili Bosch Unlimited Serie 6, protagonista di una nostra news offerta giusto qualche giorno fa.

Un articolo pregevole che, in sconto di quasi 150€, vi offrirà l’occasione di portarvi a casa un aspirapolvere senza fili di tutto rispetto e dal peso di appena 1,4 kg, perfetto quindi per effettuare le proprie pulizie nel massimo dell’agevolezza, anche qualora abbiate bisogno di uno strumento utile per pulire in luogo sopraelevati o angusti, soffitti compresi!

Equipaggiato con un potente motore digitale con tecnologia brushless DigitalSpin, l’aspirapolvere Bosch Unlimited Serie 6 riesce ad offrirvi performance di pulizia al top, anche grazie alla sua eccezionale spazzola motorizzata Bosch AllFloor, in grado di pulire qualsiasi tipologia di superfice, dalle piastrelle di casa agli interni della vostra auto.

Insomma, Bosch Unlimited Serie 6 è un prodotto davvero eccellente e, grazie alla straordinaria promozione Amazon dedicata agli elettrodomestici, può essere acquistato a soli 199,99€, un prezzo ben inferiore di rispetto agli originali 349,00€ necessari per l’acquisto! Uno sconto di ben 149 euro che, come capirete, rappresenta indubbiamente un’occasione da non perdere per chiunque voglia un aspirapolvere eccezionale ad un prezzo davvero bassissimo!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata a queste ottime offerte sugli elettrodomestici, con il consiglio di dare un’occhiata anche alla nostra lista di acquisti consigliati, ben chiaro che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

