Piccoli elettrodomestici scontati fino al 50% negli sconti a sorpresa di ePrice

Se siete nostri fedeli seguaci, avrete avuto modo di scoprire che ePrice ha avviato un’iniziativa che ci accompagnerà fino a dopo Pasqua con offerte sempre diverse ogni giorno. Dopo aver inaugurato ieri con la promozione relativa ai prodotti della categoria informatica, oggi il portale ha deciso di proporre sconti rilevanti su una serie di piccoli elettrodomestici, tra cui epilatori, forni elettrici e tutto quello che siamo soliti usare quotidianamente.

Le offerte sono molto interessanti, con decurtazioni di prezzo oltre il 50%, come l’epilatore Philips BRE650/00 Wet & Dry, proposto insieme al relativo sistema di pulizia del viso a soli 149,99€ invece di 319,99€. Si tratta di una combo davvero ottima, nonché di un’offerta imperdibile per coloro che amano prendersi cura del proprio corpo, con prodotti facili da usare e in grado di farvi ottenere risultati perfetti fin da subito.

D’altronde parliamo di prodotti Philips che, tra le altre cose, è specializzato anche su come migliorare la vita delle persone attraverso innovazioni significative, come con questo Philips BRE650/00 Wet & Dry. Realizzato con una testina in ceramica, questo modello è in grado di rimuovere qualsiasi pelo con decisione, il tutto con una facilità d’uso senza precedenti, grazie al manico ergonomico a forma di S, che vi permetterà di raggiungere i punti più difficili del corpo mantenendo il pieno controllo in ogni fase dell’operazione.

Per garantire un’epilazione quanto più confortevole possibile, il Philips BRE650/00 Wet & Dry può essere usato anche sotto la doccia ed è dotato di una funzione che spegne automaticamente il dispositivo dopo un certo periodo, in modo da evitare il sovratrattamento. Un epilatore, dunque, capace di offrire anche una certa sicurezza sulla vostra pelle, pur avendo lame sottili e affilate.

ePrice, quindi, porta avanti la sua nuova iniziativa, dimostrando di saper offrire agli utenti ottime possibilità di acquisto in vista della Pasqua. Come avrete intuiti, anche in questo caso le offerte sono molteplici, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre occasioni odierne. Prima di passare altrove, consigliamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

