SUPER sconto su questo Pikachu gigante! (-16%)

Se amate il mondo Pokemon non potete farvi sfuggire il Pikachu Gigante da 30,5 cm della linea MEGA Pokemon, oggi in sconto del 16% e disponibile su Amazon all'ottimo prezzo di 57€. È un pezzo che non può mancare nella collezione di qualsiasi appassionato, specialmente quando è disponibile a un prezzo del genere!

MEGA Pokémon: Pikachu gigante da 30,5 cm, chi dovrebbe acquistarlo?

Si tratta di un giocattolo che ricorda i famosissimi LEGO e che è ideale per bambini dai 6 anni in su, ma che è capace di soddisfare anche la passione per il montaggio dei più grandi grazie a più di 600 pezzi da assemblare, che assicurano diverse ore di divertimento. Questo Pikachu gigante è anche snodabile in punti come gambe, braccia, coda e orecchie, quindi è possibile metterlo in posa quando si fantastica sulle sue avventure.

Questo Pikachu gigante da 30,5 cm targato MEGA vi catturerà con il suo design e le possibilità di personalizzazione, al prezzo speciale di 57€ è un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati, grandi e piccini!

