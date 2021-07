[IN AGGIORNAMENTO] PlayStation 5 in vendita da Mediaworld a partire dalle 15:00!

Aggiornamento 15:31: A quanto pare le enormi richieste hanno causato problemi al portale di Mediaworld. Ci segnalano dei “falsi positivi” di accesso alla coda, che non portano effettivamente alla vendita. Segnaliamo, inoltre, che attualmente le vendite sono in pausa.

Come vi avevamo segnalato giusto ieri, in questi giorni Mediaworld sta mettendo a disposizione dei suoi acquirenti un ampio stock di console PlayStation 5, in quella che è una vendita che è stata tripartita in tre giornate diverse, a partire da ieri quando, come vi abbiamo segnalato, era tornata disponibile la PlayStation 5 in versione Digital.

Ebbene, per quanto riguarda la giornata di oggi, vi segnaliamo che a partire dalle ore 15:00, sul portale tornerà disponibile la PlayStation 5 in edizione standard, ovvero provvista di lettore dischi, in quella che potrebbe essere un’eccellente occasione per portarsi a casa la console in questo mese di luglio, specie considerando che a causa del prolungato shortage di componenti generato dal COVID-19, questa vendita “a stock” potrebbe protrarsi ancora per moltissimo tempo, se non addirittura fino al 2023!

Ancora una volta vi segnaliamo che la vendita avverrà tramite un sistema di coda digitale, che smaltirà gli accessi automaticamente. Occorrerà, pertanto, cercare di accedere alla sala d’attesa il prima possibile, onde evitare che le richieste eccessive prolunghino quella che è un’attesa che, già di norma, può impegnarvi anche oltre 1 ora! Inoltre, vi ribadiamo che già da un po’ di tempo a questa parte, la vendita di PlayStation 5 tramite Mediaworld è appannaggio dei soli clienti iscritti al nuovo portale “gaming” della catena, a cui potrete iscrivervi (e vi converrà farlo ben prima delle 15:00) a queste coordinate.

Senza tale iscrizione e relativo accesso, sarà infatti impossibile mettersi in coda per l’acquisto, ben chiaro che l’iscrizione in sé è comunque gratuita e non prevede l’immissione di particolari dati e può essere completata in pochissimi minuti. Una piccola rogna, certo, ma ne varrà comunque la pena, sia perché a differenza di altre catene, Mediaworld non vi obbligherà a nessun tipo di bundle, sia perché la console è venduta priva di qualsiasi sovrapprezzo.

Ovviamente, vi ribadiamo che questa di oggi è solo la seconda delle 3 occasioni di acquisto messe a disposizione dello store e, pertanto, anche nella giornata di domani, sempre alle 15:00, avrete l’occasione di acquistare l’ambitissima console Sony sebbene, come ormai saprete, queste vendite non riescono mai a garantire un acquisto per tutti, ed è per questo che vi suggeriamo di monitorare costantemente la situazione, aiutandovi anche grazie alla nostra selezione di notizie quotidiane dedicate al mondo dello shopping e delle offerte.

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, inoltre, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!